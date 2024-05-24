〈台幣〉非美貨幣齊挫 翻貶收32.258元 周線連二黑
鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-05-24 20:13
美國 5 月綜合 PMI 創逾 2 年新高，帶動美元指數走揚，非美貨幣今 (24) 日普遍走弱，新台幣同步走低，終場收在 32.258 元，貶值 1.2 分，台北及元太外匯市場總成交值 15.75 億美元。新台幣匯率周線連二黑，本周累計小貶 5.2 分或 0.16%。
新台幣兌美元今天以 32.27 元開盤，盤中最低來到 32.31 元、最高 32.23 元，買賣匯雙方呈現拉鋸戰，外資偏向匯出，但出口商適逢月底有實質拋匯需求，在一來一往下，終場貶幅收斂，以 32.258 元作收。
觀察主要貨幣今天對美元表現，根據央行統計，美元指數上漲 0.15%，韓元單日重貶 0.52%，日元亦貶值 0.18%，新加坡幣貶 0.10%，新台幣貶 0.04%，人民幣在平盤整理，相對抗貶，歐元則貶 0.05%。
追蹤製造業和服務業活動的美國綜合採購經理人指數 (PMI)，在 5 月躍升至 54.4，創下 2022 年 4 月以來最高水平。市場分析師指出，匯率走勢表明市場仍按預期對強勁的美國經濟數據作出反應，認為美元還有更多上漲空間。
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