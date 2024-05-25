Google將向印度電商Flipkart投資3.5億美元
鉅亨網編譯段智恆 2024-05-25 00:00
根據多家媒體周五 (24 日) 援引知情人士消息報導，Alphabet 旗下 Google 將向沃爾瑪控股的印度線上零售商 Flipkart 投資約 3.5 億美元，這比投資將讓 Flipkart 市值達到 370 億美元。據悉，這比投資是從去年年底開始的一輪約 10 億美元融資的一部分。
Flipkart 在一份聲明中證實 Google 的投資，但沒有透露具體金額。該公司表示，對 Google 的投資須獲得反壟斷和其他監管機構的批准。
聲明還提到：「Google 的擬議投資及其雲端合作將有助擴大業務，推動其數為基礎設施現代化，替全國 (印度) 各地的客戶提供服務。」
知情人士透露，這輪融資由沃爾瑪帶頭，該公司去年向印度本土電商 Flipkart 投資近 6 億美元，Flipkart 在印度市場與亞馬遜 (AMZN-US) 競爭。
Flipkart 由兩位前亞馬遜工程師於 2007 年創立，11 年後被沃爾瑪以 160 億美元的價格收購。
截稿前，Alphabet(GOOGL-US)周五早盤股價上漲 1.14%，每股暫報 175.53 美元；沃爾瑪 (WMT-US) 早盤股價上漲 0.93%，每股暫報 65.44 美元。
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