Google將向印度電商Flipkart投資3.5億美元

鉅亨網編譯段智恆 2024-05-25 00:00

根據多家媒體周五 (24 日) 援引知情人士消息報導，Alphabet 旗下 Google 將向沃爾瑪控股的印度線上零售商 Flipkart 投資約 3.5 億美元，這比投資將讓 Flipkart 市值達到 370 億美元。據悉，這比投資是從去年年底開始的一輪約 10 億美元融資的一部分。

Flipkart 在一份聲明中證實 Google 的投資，但沒有透露具體金額。該公司表示，對 Google 的投資須獲得反壟斷和其他監管機構的批准。

聲明還提到：「Google 的擬議投資及其雲端合作將有助擴大業務，推動其數為基礎設施現代化，替全國 (印度) 各地的客戶提供服務。」

知情人士透露，這輪融資由沃爾瑪帶頭，該公司去年向印度本土電商 Flipkart 投資近 6 億美元，Flipkart 在印度市場與亞馬遜 (AMZN-US) 競爭。