〈美股早盤〉市場消化通膨消息 主要指數開高

鉅亨網編譯段智恆 2024-05-24 21:46

美股主要指數周五 (24 日) 開高，此前一天交易日美股收低，因通膨跡象持續，讓市場在迎接周末前對貨幣政策保持謹慎態度。

截稿前，道瓊工業指數漲近 100 點或近 0.2%，那斯達克綜合指數漲逾 60 點或近 0.4%，標普 500 指數漲近 0.4%，費城半導體指數漲 0.8%。

美股開盤前，主要期貨指數走高，其中標普 500 指數和那斯達克 100 指數期貨上漲約 0.2%，此前股市走跌勢由於市場預料美國央行可能要到 12 月才會啟動首輪降息。

個股方面，微控制器 (MCU) 暨類比 IC 供應商微晶片科技 (Microchip Technology Inc.)(MCHP-US) 盤前股價上漲近 2%、超微 (AMD-US) 漲近 1%，主要是受到輝達亮眼財報加持，強化投資人對人工智慧 (AI) 的信心。

美國昨日公布商業活動創兩年來最快速度成長，交易員紛紛延後對聯準會 (Fed) 首輪降息時間至 12 月，市場情緒變得更加悲觀。然而，今日最新公布的數據顯示，美國 4 月耐久財訂單約增率初值報 0.7%，遠超市場預期的下滑 0.9%，鞏固延後降息觀點。

美元指數周五盤前走跌，但仍有望創下 4 月初以來最大單周漲幅，另外對利率敏感的兩年期美債殖利率走揚，不過仍低於昨日觸及的 3 周新高 4.95% 以上。日前 Fed 公布的上次會議紀錄顯示，決策者並不急著降息，甚至有一些人認為若有必要願意升息。

法國興業銀行 (Societe Generale) 策略師 Kenneth Broux 表示：「我們看到的是對降息的重新定價。兩年期公債殖利率再次接近 5%，因此關於美國公債殖利率是否已經觸頂的爭論仍然存在。」

Broux 表示，就目前而言，美國大型企業的利潤似乎對利率在更長時間內走高的背景具有彈性，這給看漲股市的人帶來了鼓勵。若要扭轉整體的積極動能，需要看看是否會重新定價 Fed 降息或升息的預期，但這方面的門檻仍然很高。

Fed 鷹式會議紀要和強勁的經濟數據，讓包括美銀策略師 Michael Hartnett 在內的一些人警告，本輪美股漲勢有過熱的風險。巴克萊 (Barclays Plc) 策略師表示，美股漲勢開始「顯得乏力」。

在大宗商品方面，國際油價維持在 3 個多月來的最低水準附近，因為投資人擔心，隨著美國夏季駕駛季節的開始，需求將受到影響。

截至台北時間周五（24 日）21 時許：

焦點個股：

輝達 (NVDA-US) 早盤股價上漲 0.19%，至每股 1,039.99 美元

根據外媒報導，由於來自當地廠商 (特別是華為) 的激烈競爭，輝達被迫以大幅折扣在中國銷售 AI 晶片。該公司去年推出 3 款為中國量身打造的 AI 晶片，而這 3 款產品中，功能最強大的 H20 在中國的需求疲軟，儘管其售價在某些時候下較華為的同類產品升騰 (Ascend)910B 低出超過 10 個百分點。

Lucid(LCID-US) 早盤股價上漲 0.36%，至每股 2.73 美元

美國電動車製造商 Lucid 周五提交給監管機構的文件顯示，該公司將在未來幾個月內裁員約 400 人，約占員工總數的 6%，預料在大三季完成，其中重組費用約介在 2,100 萬至 2,500 萬美元之間。此舉是 Lucid 在電動車市場大幅放緩之際所祭出的最新撙節措施。

波音 (BA-US) 早盤股價上漲 0.57%，至每股 173.39 美元

波音公司周五表示，與去年同期相比，2024 年前兩個月其員工提交的對產品和服務安全相關的擔憂增加 6 倍。波音公司在其年度安全報告中表示，這些報告的急劇增加是在 1 月 5 日阿拉斯加航空公司新生產的 737 MAX 9 噴射機發生空中客艙面板爆炸事故之後發生的。

今日關鍵經濟數據：

美國 4 月耐久財訂單月增率初值報 0.7%，預期 - 0.9%，前值 0.8%

美國 5 月密大消費者信心指數終值報 69.1，預期 67.4，前值 77.2

華爾街分析：

根據外媒周五 (24 日) 報導，由於有跡象顯示，美國經濟仍有韌性，不適合鬆綁貨幣政策，高盛經濟學家推遲對聯準會 (Fed) 在 7 月降息的預測，認為要到 9 月才會開始降息。