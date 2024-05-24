電動車市場低迷 Lucid擬裁員約400人

鉅亨網編譯段智恆 2024-05-24 20:21

美國電動車製造商 Lucid 周五 (24 日) 提交給監管機構的文件顯示，該公司將在未來幾個月內裁員約 400 人，約占員工總數的 6%，預料在大三季完成，其中重組費用約介在 2,100 萬至 2,500 萬美元之間。此舉是 Lucid 在電動車市場大幅放緩之際所祭出的最新撙節措施。

Lucid 裁員的幾周前，其今年首季財報顯示虧損超出預期，而且在該季僅僅交付了 2,000 輛車。雖然該公司規模較小，而且專門生產電動豪車如 Lucid Air 品牌瞄準高檔市場用戶，但是少數幾家持續交付汽車的電動車商之一。