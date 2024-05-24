電動車市場低迷 Lucid擬裁員約400人
鉅亨網編譯段智恆 2024-05-24 20:21
美國電動車製造商 Lucid 周五 (24 日) 提交給監管機構的文件顯示，該公司將在未來幾個月內裁員約 400 人，約占員工總數的 6%，預料在大三季完成，其中重組費用約介在 2,100 萬至 2,500 萬美元之間。此舉是 Lucid 在電動車市場大幅放緩之際所祭出的最新撙節措施。
據了解，Lucid 此輪裁員的重組費用將在本季認列。該公司裁員不僅顯示正在適應消費者對電動車需求下滑的環境，也凸顯其擴大生產規模所面臨的挑戰。電動車市場龍頭特斯拉 (TSLA-US) 上月宣布至少裁員 10%，另一家電動車製造商 Rivian(RIVN-US) 今年也有多次裁員。
Lucid 裁員的幾周前，其今年首季財報顯示虧損超出預期，而且在該季僅僅交付了 2,000 輛車。雖然該公司規模較小，而且專門生產電動豪車如 Lucid Air 品牌瞄準高檔市場用戶，但是少數幾家持續交付汽車的電動車商之一。
值得注意的是，Lucid 先前還獲得沙烏地阿拉伯公共投資基金 (Public Investment Fund, PIF) 的青睞獲得 10 億美元的注資，成為其最大且穩健的靠山。
截稿前，Lucid(LCID-US) 周五盤前股價上漲 1.1%，每股暫報 2.75 美元，前一交易日收跌近 6%。
- 強勢上揚！深入探訪澳洲房產考察團限時報名
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
上一篇
下一篇