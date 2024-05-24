〈房產〉松菸商圈發展多年迎首筆單價破萬租金交易 保養品牌商卡位

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-05-24 09:59

松菸商圈發展多年，加上大巨蛋零售、餐飲機能即將上場，松山文創園區旁巷弄，一家三角窗店面以月租金 17 餘萬元出租，為該商圈首次出現單價破萬元的租金交易。

大家房屋企研室公關主任賴志昶分析，「大巨蛋」所帶來商機龐大，加上近期誠品 24 小時店移往松菸店，商圈發展潛力高，且該店面屬於「小而美」的精緻三角窗小店，讓店家願捧高額租金進駐。

在 2011 年開園的台北松山文創園區，至今發展多年，商圈租金單價持續高漲，根據台北地政雲揭露，位於忠孝東路四段 553 巷一處店面，總坪數僅約 14.3 坪，去年 12 月以總價 17 萬 668 元出租，換算租金單價達 1 萬 1926 元，為忠孝東路四段 553 巷以東至基隆路一段的松菸商圈中，首次租金單價破萬元的交易。據悉，該店面過去為主打文青氛圍的「十間茶屋」，目前則正進行裝修，未來將由保養品牌「19again」進駐。

住商不動產仁愛光復店經理黃獻寬分析，該案所在的松菸商圈，租金行情每坪約 7000~8000 元即是頂標，但此店能以媲美東區明星店面的租金單價成交，主要原因有三，一是該店位處松山文創園區出入口第一排，且為三角窗店面，曝光度頗佳；二是該店坪數較小，拉高租金單價，不過租金總價仍在 20 萬元以內，為品牌可負擔租金範圍；三是周邊近期有「大巨蛋」、誠品 24 小時店進駐，頗具發展前景，拉高租金水準。

觀察台北地政雲資料，信義區 2023 年租金單價突破萬元店面，僅有 3 筆，除上述該店之外，其餘一筆為市政府商圈 2 層樓透店，以租金總價 33 萬元成交，現況為鑽戒名店進駐；另一筆則是五分埔商圈分租店面，僅約 6.95 坪，但月租金高達 7 萬元。