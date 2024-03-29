〈合庫金法說〉第九家國銀插旗日本 新青安加持 放款居全體銀行第二

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-03-29 15:51

合庫金控 (5880-TW) 今(29) 日舉行 112 年第 4 季線上法人說明會，由金控總經理陳美足主持，合庫銀行日本東京分行申設已獲核准，成為第九家插旗日本之國銀，放款餘額逾 6,550 億元，排名居全體銀行第二名。

陳美足指出，金庫金控在海外布局，子公司合庫銀行日本東京分行申設案業於 113 年 2 月獲金管會核准，有望成為第九家插旗日本的國銀，並將服務觸角延伸至東北亞，使亞洲金融服務版圖更加完整。子公司合庫銀行之海外業務拓展策略將以「穩成長、重品質、增盈餘」為主軸，秉持「質重於量」之營運模式，致力擴增集團海外盈餘貢獻。

子公司合庫銀行持續推升授信業務動能，辦理六大核心戰略產業放款截至 112 年底之放款餘額逾 6,550 億元，排名居全體銀行第二名，另辦理新青安房貸，截至 112 年底貸放金額約 1,872 億元，全力響應政府政策，提供民眾多元籌資管道，降低首購族群之負擔。另依路孚特 (Refinitiv) 統計，於 112 年國內聯貸市場帳簿管理行 (BOOKRUNNER) 市占率名列全體銀行第三名，憑藉自身豐富經驗，為多家企業客戶量身打造專屬聯貸架構，專業能力備受肯定。

信託業務則持續聚焦關注社會高齡長照之需求，藉由發展信託生態圈，串聯各項金融服務及商品，提供客戶全方位之信託服務，榮獲 2023《Trust Award》多元信託創新獎六大獎項。此外，在信託人才培訓方面亦不落人後，亦獲信託公會頒發「高齡金融規劃顧問師」、「家族信託規劃顧問師」雙項軍容壯盛獎之肯定。

合庫銀行於兼顧本業的同時，亦致力落實綠色金融，對外引領企業淨零轉型，深化供應商環境永續意識，對內則積極培養員工環境永續之理念，首次參與環境部第 5 屆「國家企業環保獎」即獲銀級獎之肯定。

除此之外，該行結合核心授信業務與 ESG，成為臺灣第一家完成 5,000 家中小企業議合減碳之金融機構，充分發揮金融影響力，成為中小企業面臨綠色轉型強而有力之後盾。合庫金控表示，將持續於穩健經營基礎下追求成長，創造卓越之經營表現。