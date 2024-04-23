〈新內閣人事〉莊翠雲留任財長 囤房稅2.0預期7/1穩定上路、續推新青安貸款

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-04-23 11:53

準閣揆卓榮泰，偕同準秘書長龔明鑫於今 (23) 日上午公布第 5 波內閣人事名單，6 位閣員中有 4 位女性閣員，充份展現女力。卓榮泰指這波內閣關鍵字是「積極行動」，多數首長留任，未來更平穩做好交接跟後續工作。他期許財政部長莊翠雲續推房屋稅差別稅率 2.0(俗稱囤房稅 2.0)，落實居住正義。莊翠雲指出，相關的子法目前正在積極推動，希望 7 月 1 日穩定上路，

卓榮泰表示，這波內閣關鍵字是「積極行動」，多數首長都是留任，他們已經在過去為國家服務歲月中展現行動力，未來要借重他們豐富的團隊經驗、專業領導，為行動創新 AI 內閣更平穩地來做所有的交接跟後續工作。6 位首長共同的特質是歷練豐富、勇於任事，將來也都是繼續擔任國家希望工程重要推動的推手，加速帶動國家進步。

卓榮泰表示，莊翠雲具地政、國有財產兩大專業，尤其在租稅，債務還本，公股行庫以及海關人力的管理跟調度上，有她專業的知識，並犀利俐落處理各項爭議。去年財政部在莊翠雲及所有同仁努力下，完成全民共享普發現金，其表現令人稱道，同時財政部推動債務還本高達 1110 億元，更創下 22 年來新高。

卓榮泰期許，未來財政部繼續推動房屋稅差別稅率 2.0，鼓勵空屋釋出，持續推動青年安心成家優惠貸款，落實居住正義，並持續推動綠色金融及碳交易市場，落實國家永續發展目標。