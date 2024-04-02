〈房產〉你辦新青安了嗎 每三戶房貸就有一戶新青安已撥貸2640億元

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-04-02 16:00

由於新青安政策房貸相當優惠，包括最高可貸 1000 萬元、寬限期最多 5 年與最高 40 年期的房貸期限，加上補貼後利率僅剩下 1.775%，因此相當受到首購族的喜愛，統計 2023 年第四季新青安的撥貸戶數約 1.8 萬件，對比聯徵中心同期房貸樣本數 5.4 萬件來看，平均每 3 件房貸就有一戶是新青安。

信義房屋 (9940-TW) 不動產企研室專案經理曾敬德表示，台灣央行 3 月下旬升息半碼，但為了照顧年輕人，政府再度補貼升息的半碼幅度，更讓新青安房貸與一般房貸的利差拉大，更顯得新青安政策優惠，加上最多 5 年寬限期與 40 年期的房貸，更可降低短期內的利息支出，從統計核貸資料可發現，從去年 9 月開始核貸的數量與放款金額就開始升溫，顯見新青安有穩定市場信心的效果。

統計顯示，從 2023 年 9 月新青安的撥貸數量就達 4768 戶，撥貸金額約 340 億元，隨後維持一路成長態勢，高峰落在 2024 年 1 月的 6861 戶，撥貸金額高達 503 億元，累計新青安房貸統計數字，上路 7 個月以來，到 2 月底已有 3 萬 6,388 戶使用新青安優惠房貸，撥貸金額達 2640 億元，平均每戶撥貸約 725.6 萬元。