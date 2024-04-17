〈房產〉新青安上路後房市新熱點 淡水交易量居冠 其次在桃園中壢

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-04-17 13:01

新青年安心成家購屋優惠貸款（新青安）於去年 8 月正式上路，為房市有效挹注買氣，購置總價 1250 萬元以內的房屋，房貸都能完整享有新青安所提供的貸款利率補貼。房仲業者據實價登錄資料，統計去年 8 月至今年 2 月，盤點七都成屋符合總價 1250 萬元內十大熱門交易行政區，以淡水買氣最佳。

據實價登錄資料，新青安上路後，新北市淡水區總價 1250 萬內的成屋成交件數高達 1401 件，平均每天交易近 7 件，榮登冠軍寶座，買氣火熱。永慶房屋研展中心副理陳金萍分析，淡水區近年發展快速，除了捷運紅線連接雙北地區以外，還有淡海輕軌強化區域內交通網路。隨著淡北道路、淡江大橋等交通設施陸續完工，未來往返台北市中心將更加便捷。且該區成交平均單價僅有 2 字頭，相對台北、以及新北第一圈房價實惠許多，吸引不少青年首購族群卡位，帶動交易量攀升。淡水區也是雙北唯一入榜的行政區。

桃園市中壢區與桃園區分別以 1384 件和 1196 件斬獲亞軍、季軍。陳金萍指出，桃園市由於鄰近新北市，隨著雙北的房價居高不下，在 TPASS 上路後，通勤成本有效降低使得越來越多購屋者把目光從雙北移至桃園，造就「脫北」現象。而桃園區和中壢區則是桃園市主要的商業中心與交通樞紐，生活機能成熟、交通相當便利，且該二區平均單價為 26 萬元左右，房價相比雙北便宜許多，因此吸引有預算限制、符合新青安資格的購屋者青睞。

高雄市鳳山區以成交 948 件位居第四。陳金萍表示，鳳山區發展已相當成熟，生活機能佳，包括建國路、文鳳路、五甲等地區都相當熱鬧，加上該區預期未來將有三井 Lalaport 購物中心坐落，且其平均單價僅為 20 萬元出頭，房價仍屬相對親民，因此吸引不少購屋者在該區置產。

台中市也有三區入榜，分別是北屯區、西屯區與北區。陳金萍說明，隨著漢神洲際購物中心、巨蛋體育館等工程陸續到位，北屯區的生活機能將會進一步完善，加上已有捷運綠線、台 74 線環狀快速公路等交通設施，不論自駕或是搭乘大眾交通皆相當方便，助力北屯區以 827 件成交件數位居第六。西屯區則是因開發歷史較早，生活便利性高，加上鄰近台中科學園區，因此不少上班族選擇置產於此。值得一提的是，隨著台積電 1.4 奈米新廠落腳台中二期，更能推高西屯區的房市買氣。北區則是位處台中市中心，區內坐落多所明星學校，商圈、文藝娛樂設施應有盡有，生活氛圍濃厚。因此在新青安助攻下，受到不少自住客與長期置產客的青睞。

陳金萍進一步分享，從十大熱門交易行政區可以發現，「2 字頭」房價是青年首購的主要單價帶。顯示民眾在一定的總價天花板下，單價「2 字頭」的區域恰好能取得價格、居住面積、生活機能的相對平衡，因而受到首購族的青睞。