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【產業概觀】併購交易成生技製藥趨勢，台灣藥廠近三年併購案總整理

鉅亨研報 2024-05-23 13:01

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【產業概觀】併購交易成生技製藥趨勢，台灣藥廠近三年併購案總整理。(圖:shutterstock)

一、併購交易成趨勢，全球藥品市場併購規模增大

近年生技併購以製藥居多, 規模有放大之趨勢

 2022 年全球生醫併購活動在 2021 年面臨高峰後，受全球景氣不佳及高利率影響，交易量及規模明顯滑落。1H23 相較 1H22 交易量雖大致保持不變, ，但金額卻大幅成長，此跡象顯示生技產業併購規模有放大之趨勢，主要因為國際藥廠 2020 年起陸續面臨專利懸崖衝擊，因此必須積極透過購入其他公司或藥品方式強化產品線。

就生技產業併購次領域比例上，不論以交易量或交易值計算，製藥業仍居冠。

根據市調機構 IQVIA 資料顯示，2019-2022 年生技併購案中，臨床前到臨床 2 期藥品平均佔比 > 40%，至 2023 年已滑落至 26%，近 3 期甚至或商業化資產攀升至近 40%,，此跡象顯示藥廠收購態度轉趨保守台藥廠未來欲尋求對外授權機會產品線開發進度及資金水位是否充足將為重要觀察重點。

二、台灣藥廠近年併購專注學名藥、CDMO 領域，授權則為困難學名藥、新劑型新藥

台灣藥廠購併案聚焦特殊學名藥、大分子藥與 CDMO

觀看台藥廠近三年之併購案，大多聚焦在《特殊學名藥》、《大分子藥》與《CDMO 領域》。

整理如下：

1. 泰國最大集團 PTT 旗下子公司 innobic 看中美時 (1795TT) 在特殊學名藥上開發能力，透過入股方式共享利益並協助其進行東南亞市場開發。

2. 保瑞 (6472-TW) 透過購併安成及美藥廠 USL，成功切入美國學名藥甚或特殊學名藥市場，並有效擴充全球 CDMO 代工量能。

3. 大分子藥物中，生物相似藥及細胞治療與相關 CDMO 業務商機龐大，吸引鴻海 (2317-TW)、晟德(4123-TW)、保瑞(6472-TW) 等集團積極投入。

完整閱讀：台灣藥廠併購聚焦學名藥、CDMO，國內相關公司展望總整理一次看

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