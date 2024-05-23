【產業概觀】併購交易成生技製藥趨勢，台灣藥廠近三年併購案總整理

鉅亨研報 2024-05-23 13:01

一、併購交易成趨勢，全球藥品市場併購規模增大

近年生技併購以製藥居多, 規模有放大之趨勢

2022 年全球生醫併購活動在 2021 年面臨高峰後，受全球景氣不佳及高利率影響，交易量及規模明顯滑落。1H23 相較 1H22 交易量雖大致保持不變, ，但金額卻大幅成長，此跡象顯示生技產業併購規模有放大之趨勢，主要因為國際藥廠 2020 年起陸續面臨專利懸崖衝擊，因此必須積極透過購入其他公司或藥品方式強化產品線。

就生技產業併購次領域比例上，不論以交易量或交易值計算，製藥業仍居冠。

根據市調機構 IQVIA 資料顯示，2019-2022 年生技併購案中，臨床前到臨床 2 期藥品平均佔比 > 40%，至 2023 年已滑落至 26%，近 3 期甚至或商業化資產攀升至近 40%,，此跡象顯示藥廠收購態度轉趨保守，台藥廠未來欲尋求對外授權機會，產品線開發進度及資金水位是否充足將為重要觀察重點。

二、台灣藥廠近年併購專注學名藥、CDMO 領域，授權則為困難學名藥、新劑型新藥

台灣藥廠購併案聚焦特殊學名藥、大分子藥與 CDMO

觀看台藥廠近三年之併購案，大多聚焦在《特殊學名藥》、《大分子藥》與《CDMO 領域》。

整理如下：

1. 泰國最大集團 PTT 旗下子公司 innobic 看中美時 (1795TT) 在特殊學名藥上開發能力，透過入股方式共享利益並協助其進行東南亞市場開發。

2. 保瑞 (6472-TW) 透過購併安成及美藥廠 USL，成功切入美國學名藥甚或特殊學名藥市場，並有效擴充全球 CDMO 代工量能。