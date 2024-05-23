台灣高鐵4月日均運量 20.7萬人創新高 7月再增班

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-05-23 15:51

台灣高鐵 (2633-TW) 今 (23) 日舉辦股東會，董事長江耀宗指出，高鐵運量與營收已經恢復至疫情前，今年第一季營運持續攀升，4 月日均量達 20.7 萬人次突破單月新高，審慎樂觀看今年營運。另外，高鐵也預計 7 月再增班，屆時每周總班次將達 1103 班次。

江耀宗指出，隨著新冠疫情逐漸告一段落，各項防疫措施放寬，自去年 7 月起高鐵運量便持續攀升。今年第一季日均運量也穩健成長，攀升至 21.4 萬人次，為因應暢旺的旅運需求，高鐵自去年 7 月開始至今，已分別 3 度實施定期增班，同時依旅客短期需求 3 度實施短期增班。另外，也預計 7 月再度增班，屆時每周總班次將達 1103 班次，帶動運量再創高峰。

江耀宗進一步指出，歷時 4 年多、經過 3 次招標後，完成台灣高鐵新世代車組採購契約簽訂，預計 2027 年將有 12 組全新列車陸續投入營運，提供更充足的運能。

台灣高鐵於會中通過「112 年營業報告書及財務報表」、「112 年盈餘分派案」兩項承認案，以及「公司章程」、「公司治理準則」兩項修訂案。高鐵 2023 年全年旅運人次達 7309 萬人次，營收 498 億元，雙雙寫下通車以來新高，同時也通過每股配發現金股利 1.02 元。