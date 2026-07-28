鉅亨研報 2026-07-28 08:58

受美股科技股高檔回檔及高價權值股獲利了結賣壓影響，台股昨日（7/24）開低走低急跌洗盤，加權指數重挫 1,195.97 點收在 43,654.84 點。外資大舉提款 609 億元，惟投信法人於集中與櫃買市場逆勢擴大加碼買超。盤面資金轉向貨櫃航運與石英元件防禦，策略建議鎖定投信逆勢連續鎖碼的投本比精選標的。

一、盤勢分析

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昨日（7/24）台股大盤重挫，加權指數下跌 2.67% 收 43,654.84 點，成交金額 8,250.76 億元。三大法人合計賣超 663.94 億元，其中外資賣超 609.50 億元，自營商賣超 111.51 億元，投信則逆勢買超 57.08 億元。櫃買指數（OTC）下挫 3.69% 收 377.63 點，成交額 1,893.34 億元，投信亦逢低買超 16.55 億元。盤面上貨櫃航運與石英元件逆勢走揚，MLCC 被動元件與銅箔基板則拉回修正。

二、強勢產業

・貨櫃航運（旺季拉貨＋運價反彈）：

受惠下半年北美備貨旺季啟動與附加費上調，地中海局勢亦消化新船產能。萬海（2615）上揚 2.96% 收 87.00 元，陽明（2609）上漲 1.98% 收 51.50 元，長榮（2603）上漲 1.23% 收 206.00 元。

・石英元件（AI 伺服器＋CPO 需求）：

AI 與 5G 高頻傳輸對高階時脈元件需求放量，廠商產能利用率回升。台嘉碩（3221）爆量大漲 8.97% 收 49.20 元，希華（2484）上漲 3.60% 收 71.90 元，晶技（3042）上漲 0.30% 收 165.00 元。

・記憶體模組（單機裝機量調升）：

AI PC 與 AI 手機普及拉高 DRAM / NAND 裝機容量，低價庫存利益顯現。創見（2451）強攻 7.98% 收 264.00 元，威剛（3260）上漲 1.19% 收 383.00 元。

三、弱勢產業

・被動元件 MLCC（高檔獲利調節）：

消費性電子復甦微幅放緩，前日大漲後逢千點重挫引發獲利賣壓。國巨（2327）下挫 7.76% 收 642.00 元，華新科（2492）下跌 8.67% 收 274.00 元。

・銅箔基板 CCL（短線浮額清洗）：

受高階 AI 伺服器主板材料交期調整與短線獲利盤大幅回收影響。聯茂（6213）下挫 9.90% 收 309.50 元，台光電（2383）下跌 6.67% 收 4,755.00 元。

四、大戶投選股