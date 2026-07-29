鉅亨研報 2026-07-29 09:06

昨日（7/28）台股遭遇國際市場劇烈震盪與高檔獲利調節賣壓衝擊，加權指數開低走低，終場大跌 2,030.83 點（-4.65%），收在 41,603.36 點，成交金額放大至 8,667.90 億元。三大法人集中市場合計大舉賣超 1,169.39 億元，其中外資賣超 875.63 億元，自營商賣超 317.30 億元，投信法人則逆勢買超 23.53 億元。櫃買指數大跌 25.67 點（-6.79%），收在 352.42 點，但櫃買三大法人逆勢淨買超 18.43 億元，顯現內資護盤力道。籌碼面融資單日暴減 231.29 億元至 5,455.35 億元，散戶槓桿急劇退場清理；融券增 3.30 萬張至 21.93 萬張，當沖衝高至 258.7 萬張。

一、盤勢分析

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昨日大盤受國際市場恐慌與高槓桿商品平倉影響，加權指數出現爆量拉回清洗浮額走勢。然而內資投信於集中與櫃買市場雙雙擴大買超，融資單日大幅清洗 231 億元浮額，盤面資金加速從高檔權值股轉向具備實質基本面支撐與旺季題材之抗跌個股。

二、強勢產業

・航空族群（旺季客貨雙喜）：

暑期出國旅遊熱潮帶動客運載客率維持九成以上高檔，加上 AI 伺服器與高價電子急單拉升貨運運價。華航（2610）上漲 2.35% 收 21.75 元，獲投信加碼 664 張；長榮航（2618）上揚 1.91% 收 42.75 元；星宇航空（2646）上漲 2.00% 收 22.00 元。

・光學鏡頭及高階元件（AI 視覺急單）：

受惠美系與亞系手機旗艦新機備貨，以及 AI 機器人視覺與車用高階鏡頭轉型效益。聯一光（3441）爆量大買 2.67 萬張，狂飆 9.19% 收 77.20 元；先進光（3362）收 155.00 元；大立光（3008）收 3,920.00 元維繫領航地位。

・高速傳輸 IC（AI 升級急需求）：

受惠 AI 伺服器與 PC 平台全面導入 USB4 及 PCIe Gen 5 架構。祥碩（5269）單日狂飆 70 元（+5.05%）收 1,455.00 元，市值大增 51.94 億元，獲投信持續加碼。

三、弱勢產業

・記憶體製造 / 利基型 IC（高檔獲利調節）：

受國際槓桿商品平倉衝擊與高檔賣壓影響。南亞科（2408）收 392.50 元；華邦電（2344）收 144.00 元；旺宏（2337）收 113.00 元。

・矽晶圓（廠區事故與拉回）：

環球晶（6488）義大利 8 吋廠無塵室火災短暫停產，急調全球產能支援，股價跌 9.95% 收 959.00 元；台勝科（3532）跌 9.88% 收 342.00 元；合晶（6182）跌 9.91% 收 104.50 元。

・ IC 基板（跟隨權值修整）：

受高價股賣壓拖累。欣興（3037）跌 9.91% 收 764.00 元；南電（8046）跌 9.21% 收 976.00 元；景碩（3189）跌 10.00% 收 639.00 元。

四、大戶投選股