超越二戰高峰！高盛示警 未來十年美國債務占GDP比率恐升至130%

鉅亨網編譯林薏禎 2024-05-23 10:41

高盛周三 (22 日) 更新美國長期財政展望，預估到了 2034 年，聯邦債務占國內生產毛額 (GDP) 比率將達到 130%，遠高於先前預測的 98%。

高盛經濟學家 Manuel Abecasis 和 David Mericle 表示，過去五年來，美國財政可持續性前景已變得更具挑戰性。尤其是未來利率上升的預期，導致債務占國內生產毛額 (GDP) 比率 (debt-to-GDP ratio) 以及實質利息支出占 GDP 比率嚴重惡化。

美國財政部長葉倫多次將淨利息支出占 GDP 比率作為衡量債務可持續性的主要指標。她在去年接受彭博採訪時表示，1% 的比率「絕對沒問題，沒有什麼好擔心的。」

然而，高盛最新預測顯示，到了 2034 年，這項比率將升至 2.3%。哈佛大學經濟學家弗曼 (Jason Furman) 和美國前財長桑默斯 (Lawrence Summers) 在 2020 年的一篇論文中指出，決策者的目標應該是防止實質淨利息支出占 GDP 比率升至 2% 以上。

自 2022 年初以來，為了抑制居高不下的通膨，聯準會 (Fed) 採取數十年來最激進的貨幣緊縮行動，導致美國利率飄升。截至 4 月底，財政部未償還票據和債券的平均利率為 3.3%，高於 2022 年 1 月的 1.4%。

高盛也預測，到 2034 年，美國債務占 GDP 比率將從目前的約 98% 升至 130%，有望超越二戰後的高峰。

該團隊指出，不考慮債務利息成本的主要財政赤字目前占美國 GDP 的比率，比充分就業時期的水平高出約 5%，凸顯出當前預算狀況的不尋常之處。