喬治克隆尼嬌妻 助國際刑事法院對以哈領袖下逮捕令

鉅亨網新聞中心 2024-05-23 15:00

國際刑事法院（ICC）周一（20 日）檢察官聲請逮捕令，而被國際刑事法庭通緝的人分別是以色列總理尼坦雅胡、國防部長葛朗特，以及三名哈瑪斯領導人，罪名是涉嫌戰爭罪與危害人類罪。

以色列和美國政府砲轟 ICC，美國總統拜登甚至表示憤慨，而這項逮捕令背後的推手之一，是好萊塢影星喬治克隆尼（George Clooney）的妻子、人權律師阿瑪爾克隆尼（Amal Clooney）。

ICC 首席檢察官卡林汗（Karim Khan）在今年 1 月組織了一個八人國際法律專家小組，阿瑪爾克隆尼排在該小組第三名。

阿瑪爾克隆尼透過「克隆尼正義基金會」（Clooney Foundation for Justice）發表一份聲明，說明了她在 ICC 逮捕令中扮演的角色。她在與丈夫共同成立「克隆尼正義基金會」。

四個多月前，國際刑事法院檢察官邀請他協助評估在以色列和加薩涉嫌戰爭罪和反人類罪的證據。

儘管小組成員的背景不同，但他們的結論是一致的。該小組一致認定，國際刑事法院對以哈戰爭期間犯下的罪行具有管轄權，並建議以色列和哈瑪斯領袖都承擔責任。

該小組一致認定，有合理理由相信哈瑪斯領導人辛瓦（Yahya Sinwar）、戴夫（Mohammed Deif）及哈尼雅（Ismail Haniyeh）犯下了戰爭罪和危害人類罪，包括劫持人質、謀殺、性暴力罪。

該小組也一致認定，有合理理由相信尼坦雅胡、葛朗特犯下了戰爭罪和危害人類罪。