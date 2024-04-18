IMF示警：美中債務恐對全球公共財政構成風險

鉅亨網編譯林薏禎 2024-04-18 06:52

國際貨幣基金 (IMF) 官員表示，美國和中國將在未來推動全球公共債務成長，且在維持高利率的情況下，美國的支出恐為其他國家帶來麻煩。

IMF 在《財政監測》(Fiscal Monitor) 報告中表示：「在當前政策下，預估到 2053 年，兩大經濟體的公共債務將翻近一倍。因此，這兩個經濟體如何管理財政政策，可能對全球經濟造成深遠影響，並對其他經濟體的基本財政預測構成重大風險。」

隨著美國利率上升帶動美元兌其它貨幣升值，以美元計價的大宗商品變得更加昂貴，以美元進行借貸的國家因此面臨更沈重的債務負擔。

IMF 財政事務主任 Vitor Gaspar 便指出，美國的高利率和不確定性，對全球其他國家融資成本的影響非常大。

在中國方面，IMF 也警告，由於地方政府財政嚴重失衡，財政緊縮恐會加劇，而中國經濟放緩幅度超出預期，可能導致國際貿易水平下滑，從而為全球其他地區帶來風險。

IMF 報告預估，今年整體基本赤字占全球國內生產毛額 (GDP) 比重，將從 2023 年的 5.5% 下滑至 4.9%，但許多國家的公共財政仍面臨巨大風險。

IMF 同時指出，隨著債務持續攀升，除了美中以外，英國和義大利也面臨嚴重財政風險，這四個國家的全球債務水準接近 GDP 的 100%，必須採取政策行動，以解決支出和收入間的失衡問題。

另一方面，占全球一半以上人口和 GDP 的 88 個經濟體，即將在今年舉行大選。