香港再出發大聯盟成立四周年 提「四大中心」發展策略與建議

鉅亨網新聞中心 2024-05-21 17:24

《香港商報》報導，香港再出發大聯盟周一 (20 日) 在成立四周年當天公佈「四大中心」發展建議，中國全國政協副主席、大聯盟總召集人梁振英表示，香港再出發大聯盟圍繞四大中心進行調查研究，包括國際貿易中心、中外文化藝術交流中心、區域智慧財產權貿易中心及國際航空樞紐，大聯盟秘書長譚耀宗則透露，將會約見特區政府相關部門介紹相關調研報告。

梁振英在致詞時指出，在中國《十四五規劃綱要》下，確立香港在國家整體發展中的角色和功能，支持香港建設「八大中心」。

國際貿易中心調查研究團負責人、大聯盟副秘書長黃英豪發佈《香港國際貿易中心發展策略》，展望東南亞和中東市場機遇，提出跨境電商、數位技術和海外物流設施建設已成為當前世界貿易產業發展的最主要載體，該策略還建議引進全球服務業跨國公司在港設立營運總部和採購物流中心等，加強引進國際資源。

此外，該大聯盟還提出《香港中外文化藝術交流中心發展策略》，建議要發展壯大香港文化產業，同時結合香港自身的產業發展情況進行分析，建議未來可以將藝術品交易、表演藝術和創意設計作為重點發展的產業領域。

為打造更好的產業發展生態，該策略還建議政府應突破現有發展思維，對現有文化管理架構和文化資源分配進行檢討和重新部署，其次透過與內地與周邊城市合作，擴大文化產業的佈局和市場，同時鼓勵文化產業跨界別合作，最後在加強國際文化藝術交流與合作方面，則是建議政府設立與海內外跨產業、跨地域交流的平台機制，增加海外人才和文化作品的交流與展示機會，同時積極打造香港城市品牌。

區域智慧財產權貿易中心方面，香港再出發大聯盟建議發揮香港金融中心和專業服務業優勢，發展生物醫藥知識智慧財產權估值和保險等，這一策略由香港再出發大聯盟副秘書長譚惠珠、商務及經濟發展局前局長蘇錦梁負責調查研究後提出。

最後則是國際航空樞紐調研團發佈的《發展香港國際航空樞紐》策略報告，建議設立高層次航空發展專責小組，以及放寬航空業輸入勞工要求，廣泛納入知名航空專業培訓學院到專業資格要求指定院校名單，提高市場競爭力。