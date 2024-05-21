〈財報〉小鵬汽車Q1營收優預期、虧損大幅收窄 看好Q2交車展望

鉅亨網編譯段智恆 2024-05-21 19:56

中國電動車製造商小鵬汽車周二 (21 日) 美股盤前公布 2024 會計年度第一季財報，該季營收優於華爾街分析師預期、虧損也大幅收窄；值得注意的是，由於降價措施吸引更多買家購車，預料第二季的交車量將會增加。

截稿前，在良好交車展望加持下，小鵬汽車 (XPEV-US) 周二美股盤前 ADR 上漲 5.56%，每股暫報 8.74 美元。小鵬汽車 (9868-HK) 周二港股收跌 10.51%，報每股 30.65 港元。

展望未來，小鵬汽車表示，由於降價措施在競爭激烈的中國市場吸引更多買家購車，預料第二季將交付 2.9 萬至 3.2 萬輛車，比去年同期成長約 25% 至 37.9%，市場預估為 38,147 輛。市場分析指出，這一預測也表明，該公司促銷和折扣以及對人工智慧 (AI) 和自動駕駛等新技術的大量投資正在取得成效。

至於第二季 (本季) 營收，小鵬汽車預估介在人民幣 75 億至 83 億元 (以下單位皆同)，年增約 48.1% 至 63.9%。

分析師認為，小鵬 G6 和 G9 電動 SUV 折扣短期內會提高銷量，但從長遠來看，小米 (1810-HK) 等新的市場競爭者加入將讓小鵬汽車銷售承壓。Third Bridge 分析師 Rosalie Chen 說：「小米 SU7 的發表並未對小鵬產生太大影響，然而隨 SU8 的推出，將對小鵬汽車 SUV 系列產生重大影響。」

根據財報，小鵬汽車第一季 (截至 3/31) 營收年增 62.3% 至 65.5 億元，優於市場預期的 61.1 億元，不過季減 49.8%；該季淨損報 13.7 億元，比去年同期虧損 23.4 億元大幅收窄 41.5%、Non-GAAP 淨損報 14.1 億元，遠優於市場預期的 17.1 億元虧損；經調整後每股虧損 0.75 元。

圖：小鵬汽車財報

此外，該公司上季毛利率有所提升，報 12.9%，年增 11.2 個百分點、季增 6.7 個百分點，高於市場預期的 9.15%。汽車銷售方面，該季營收年增 57.8% 至 55.4 億元、季減 54.7%；汽車毛利率有所成長，報 5.5%，季增 1.4 個百分點。

圖：小鵬汽車財報

分析認為，小鵬汽車對第二季的保守預測是在令人失望的 2023 年表現後做出，當時該公司只完成不到 60% 的年度銷售目標，隨後不得不進行激進的改組和降價舉措。

值得注意的是，小鵬汽車也在努力往香港、法國等其他市場擴張，還與福斯汽車在技術和供應鏈採購方面展開合作。此外，小鵬汽車去年收購中國叫車巨擘滴滴出行旗下智慧汽車研發部門，計劃今年推出大眾市場品牌「Mona」。