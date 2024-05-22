海運漲價 貨櫃需求爆單！90秒生產一個 到10月底都排滿了

鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-05-22 08:22

從海運艙位緊張到空櫃短缺，貨代公司面臨訂艙難題。「拉美、歐地、北美的航線上漲幅度比較明顯，一些區域航線已經預定到 7 月份。」運去哪周二（21 日）表示。

運去哪說，今年 4 月 3 日，中國至墨西哥基港運價是 2,100 美元（HQ），5 月底漲到 6,000 美元，每周艙位都訂滿，目前已經預定到 6 月初，空櫃很缺，急需出貨的客戶，會選擇加價購買船東特供保證級艙位。

「主要是因為紅海繞航導致運力緊張。」馬士基中國這麼說。

據《每日經濟新聞》報導，海運費持續上漲，讓不少下游企業壓力大增。由於貨主擔心價格會漲得更高，不少人想儘快發貨，導致近段時間發貨量大增，貨櫃需求也隨之快速升溫。

「盈利點已經從 5% 提升到 20%。」一位貨櫃銷售人員說，當下都是各口岸下單，「一次單能把工廠塞滿一兩個月，工廠的排期估計到 9 月了」。

據《央視》報導，在浙江寧波北侖的另一家貨櫃生產企業的堆場裡，海關人員正在查驗一批即將出口的新造貨櫃。企業相關負責人表示，今年 3 月以來，訂單量激增，現在每月產能是 33,000 個，基本達到了滿產狀態。

浙江寧波某運輪設備公司總經理助理也張卓慧表示：「整體速度約為 90 秒生產一個貨櫃。我們沒有想到後續的訂單會這麼火爆，現在基本到 10 月底都排滿了。」