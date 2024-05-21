字節跳動點燃中國雲端運算價格戰 阿里巴巴、百度LLM大降價

鉅亨網編譯段智恆 2024-05-21 21:12

阿里雲周二宣布將旗下通義千問 (Tongyi Qianwen) 的 9 款商業化及開源模式大幅降價。其中對標 GPT-4 的模型 Qwen-Long 的 API 輸入價格從人民幣 0.02 元 / 千代幣 (Tokens) 降至人民幣 0.0005 元 / 千代幣，降幅為 97%；輸出價格從人民幣 0.02 元 / 千代幣降至人民幣 0.002 元 / 千代幣，直降 90%。

圖：阿里雲

隨後百度也緊跟阿里巴巴腳步宣布模型免費使用。百度智能雲發布公告稱，百度文心大模型的兩款主力模型 ENIRESpeed、ENIRELite 將全面免費，並立即生效。

圖：百度雲

另外，騰訊雲上周也對混元模型進行大幅降價，其 hunyuan-standard 模型和 hunyuan-pro 模型，推理輸入價格分別為人民幣 0.0069 元 / 千代幣和人民幣 0.069 元 / 千代幣，較之前降價 30% 以上。雖然以上兩個模型價格大大高於其他廠商，但新用戶可免費享有 1 年的模型資源包，文字產生模型共享 10 萬代幣。

媒體指出，百度、阿里巴巴、騰訊三大巨擘降價舉措是為了應對字節跳動此前發布的 LLM「豆包」。

字節跳動早在上周三 (5/15) 推出 AI 聊天機器人「豆包」，並將豆包 Pro 32k 模型推理輸入價格定為人民幣 0.0008 元 / 千代幣，較同業價格低 99.3%，大模型從「以分計價」進「以釐計價」時代。