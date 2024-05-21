〈美股早盤〉Fed降息懸而未決 官員釋出謹慎訊號 主要指數走低

鉅亨網編譯段智恆 2024-05-21 21:43

美股主要指數周二 (21 日) 開盤走低，先前美國央行官員釋出利率政策謹慎訊息，強調儘管通膨取得可喜進展，但仍需更多數據支撐降息，高利率將維持更長一段時間；投資人也靜待輝達公布最新財報。

市場的重心仍在輝達 (NVDA-US) 即將周三 (22 日) 美股盤後公布的財報，以及聯準會 (Fed) 官員陸續發表的談話，還有上次貨幣政策的會議紀錄。人工智慧 (AI) 領頭羊輝達周二盤前股價下跌 1.5%，扭轉先前交易日 2.5% 的漲幅。

瑞銀金融服務公司 (UBS Financial Services Inc.) 美洲策略資產配置主管 Jason Draho 在一份報告中表示：「最新一批經濟成長、通膨和 Fed 數據替市場繼續走高提供了宏觀支持；輝達本周公布的第一季業績可能會推動 AI 的發展。」

另一方面，投資人也在留意大宗商品價格，一項大宗商品指數接近 2023 年 1 月以來新高，主因是受到黃金、白銀和銅觸及創紀錄高點的提振。到目前為止，大宗商品價格飆升未能動搖人們對通膨將繼續放緩的信念，從而使 Fed 和其他主要央行得以在今年降息。

Fed 理事華勒 (Christopher Waller) 周二表示，一系列數據顯示通膨似乎正在放緩，因此沒有必要進一步升息。不過他仍強調需要看更多數據來強化降息信心。

Lombard Odier 資產管理公司宏觀研究主管 Florian Ielpo 表示：「市場的猶豫反映出央行官員立場的變化，他們從公開表示願意降息，轉變為呼籲耐心。市場情緒分裂，因為利率上升可能打擊股市，但這也意味著我們將看到更好的成長和利潤。」

截至台北時間周二（21 日）21 時許：

焦點個股：

勞氏 (LOW-US) 早盤股價下跌 2.34%，至每股 233.83 美元

美國家居裝修零售公司勞氏 (Lowe"s) 周二美股盤前公布 2024 會計年度第一季財報，雖然營收和獲利均較去年同期有所下滑，但仍打敗華爾街分析師預期；值得注意的是，該季同店銷售降幅優於分析師預期，表明小型居家裝修需求穩定，而且儘管美國房地產市場疲軟，但該公司正進軍專業承包商。

小鵬汽車 (XPEV-US) 早盤股價上漲 10.39%，至每股 9.14 美元

中國電動車製造商小鵬汽車周二 美股盤前公布 2024 會計年度第一季財報，該季營收優於華爾街分析師預期、虧損也大幅收窄；值得注意的是，由於降價措施吸引更多買家購車，預料第二季的交車量將會增加。

梅西百貨 (M-US) 早盤股價上漲 2.88%，至每股 19.65 美元

梅西百貨 (Macy’s) 周二公布的第一季獲利超出華爾街的預期。該零售商表示，其轉虧為盈戰略已看到初步成果。即便如此，這家百貨公司營運商當季營收仍略低於預期。梅西百貨的淨銷售額比一年前下降大約 3%，因為其同名官網和同名商店仍然是該業務中最薄弱的部分。

今日關鍵經濟數據：

無

華爾街分析：