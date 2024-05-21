〈財報〉居家小型維修需求穩定、專業承包商助攻 勞氏上季業績靚

鉅亨網編譯段智恆 2024-05-21 20:38

美國家居裝修零售公司勞氏 (Lowe"s) 周二 (21 日) 美股盤前公布 2024 會計年度第一季財報，雖然營收和獲利均較去年同期有所下滑，但仍打敗華爾街分析師預期；值得注意的是，該季同店銷售降幅優於分析師預期，表明小型居家裝修需求穩定，而且儘管美國房地產市場疲軟，但該公司正進軍專業承包商。

展望未來，勞氏預估本會計年度全年銷售額介在 840 億至 850 億美元之間，分析師預估為 844 億美元、每股獲利介在 12 美元至 12.30 美元之間，分析師預估為 12.18 美元、同店銷售下滑 2% 至 3%，分析師預估為下滑 2.5%。

根據財報，勞氏第一季 (截至 5/3) 營收報 213.64 億美元，雖然低於去年同期的 223.47 億美元，但仍高於分析師預估的 211.37 億美元；該季淨利報 18 億美元，合每股獲利 3.06 美元，低於去年同期的 23 億與 3.77 美元，但每股獲利打敗華爾街分析師預估的 2.95 美元；該季毛利率報 70.9 億美元，比去年同期下滑約 6%，也高於分析師預期。

圖：勞氏財報

另一方面，雖然必需品價格上漲讓消費者對昂貴的維修費用猶豫不決，但仍願意替規模較小的微型掏腰包，這也提振勞氏上季營收成長，不只如此專業建築商、承包商等客戶需求維持，也幫助該公司抵消家庭 DIY 客戶的疲軟，為其收入來源主力。

根據數據分析公司 Placer.ai 數據，勞氏 4 月客流量年增 0.2%，而 3 月、2 月分別下滑 1.1% 和 2.8%。該公司表示，本季將在全美推出 DIY 忠誠計畫吸引更多客戶，並擴大當日送達服務，力拚搶攻市占率。