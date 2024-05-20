紐約Fed公布新供應鏈壓力指標：改善情況已停滯

鉅亨網編譯段智恆 2024-05-20 22:20

紐約聯準銀行 (NY Fed) 周一 (20 日) 表示，其最新推出的一組追蹤供應鏈狀況的數據「供應可獲得性指數」(Supply Availability Indexes)顯示，過去幾個月企業供應鏈改善狀況遭到瓶頸。

該行周一在部落格的一篇文章表示：「數據表明，自 2023 年初以來，供應可獲得性整體上一直在改善，不過在過去幾個月內停滯不前。」在新冠病毒大流行期間飆升之後，整體供應鏈壓力一直在緩解，這有助於通膨壓力從高峰顯著下降。

紐約聯準銀行在文寫道，目前的趨勢「令人擔憂」而且表明在聯準會 (Fed) 擔心通膨回到 2% 目標的進程放緩之際，供應中斷對該地區的許多公司來說仍然很嚴重。

「供應可獲得性指數」將在 6 月成為紐約州製造業和商業領袖調查的一部分。這組新指數提供一個新標準，來衡量供應中斷的普遍程度，瞭解供應可獲得性是否正在改善，並跟蹤通膨壓力及其對當地企業的影響。