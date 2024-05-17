去年押寶今年收割 著名投資者大砍輝達逾7成持股

鉅亨網新聞中心 2024-05-17 14:20

億萬富翁投資者 Stanley Druckenmiller 認為，人工智慧已經過度泡沫，並選擇削減所持的科技巨頭股票。根據向美國證券交易委員會 (SEC) 提交的 13F 文件，他在第一季大砍所持 72% 的輝達 (NVDA-US) 股票。

文件顯示，Druckenmiller 打理的 Duquense 家族辦公室，掌控約 44 億美元的資產，第一季出售了 441551 股輝達股票。

Druckenmiller 在這筆交易中獲利了結，這對他來說是一筆巨大的獲利交易。根據 Whale Wisdom 數據，該他於 2022 年第四季首次以每股約 184 美元的平均價格購買了輝達。

Druckenmiller 此前受訪時說，去年秋年在年輕投資者的推薦下，他看好 AI 前景，儘管連公司的拼寫都不會，還是大舉買進。但他不是巴菲特，不會持有一樣東西 10 年或 20 年。在輝達股票由每股 150 美元漲到 900 美元後，他減少了投資。

截至第一季末，輝達股價已飆升 391%。儘管 Druckenmiller 大賣，但截至第一季末，輝達仍是他所管理投資組合中的第七大部位，總價值約為 1.59 億美元。

Druckenmiller 還在第一季出售了他在輝達的所有看漲期權，這些期權是在 2023 年第四季購買的，總價值約為 2.42 億美元。

Druckenmiller 進行的其他大型交易，包括透過 Russell 2000 的看漲期權，對小型股進行 6.64 億美元的押注。這占其投資組合最大部位，其次是微軟 (MSFT-US)，價值 4.68 億美元，他還擁有南韓電子商務公司 Coupang 的部位約 4 億美元。

Druckenmiller 進行的另一項值得注意的交易是將他在銅礦商 Freeport McMoRan 的持倉量增加了近兩倍，目前價值約 6500 萬美元。