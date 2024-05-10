市場重口味！財報在即 相較門檻高 輝達壓力山大

鉅亨網編譯許家華 2024-05-10 11:30

輝達 (NVDA-US) 周四 (9 日) 股價收低，市場對其即將發布的財報有高度期待，其相較門檻很高，從市場對其 AI 同業 Arm Holdings (ARM-US) 的業績反映表明，投資人希望看到他們大幅上調財測。

輝達周四下跌 1.84%，收每股 887.47 美元。ARM 同日下跌 2.34% 至每股 103.59 美元。

輝達股價上個月短暫跌破 800 美元，但受惠於財報季各家大型科技公司重申對 AI 基礎設施 (含輝達晶片) 投資數十億美元的承諾，該股已自跌勢中恢復過來，但目前仍低於年初 950 美元左右的高點紀錄。

這可能顯示，市場仍對輝達本月 22 日的財報抱持謹慎態度。

截至周四收盤，輝達股價今年迄今已上漲 79%，遠勝大盤，同期標普 500 指數上漲 9.3%、那斯達克綜合指數上漲 8.9%。這樣的漲幅足以讓部分投資者進行獲利了結，美國大富豪投資人 Stanley Druckenmiller 周三受訪時表示，他的公司已於 3 月底減持輝達股份。

該股的估值已將其巨大成長定價：過去 12 個月，輝達股票本益比達 76，而遠期本益比為 34。這意味輝達背負巨大壓力，必須維持獲利遠高於預期的紀錄。

市場對晶片設計商 Arm Holdings 財報的反應表明，市場不接受任何平淡的消息。ARM 僅公布 2025 財年的財測符合華爾街預期，股價就遭大跌 2.3%。

FactSet 調查顯示，輝達 4 月季度每股獲利估計 5.21 美元，營收 227.4 億美元，但其財測才是重中之重。