輝達Grace Hopper 超級晶片 導入全球九座超級電腦

鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-05-13 15:37

輝達 (NVDA-US) 今 (13) 日宣布，全球九台新型超級電腦採用 NVIDIA Grace Hopper 超級晶片來加速科學研究和探索，推動高效能運算產業朝向以 AI 驅動的系統的根本性變革。這些系統結合起來可提供 200 exaflops(即每秒 200 百京次運算)的節能 AI 處理能力。

輝達指出，這九台基於 Grace Hopper 的新超級電腦，包括在法國由 CEA 和 Eviden 建置的 EXA1-HE；由慧與科技建置位於波蘭學術電腦中心 Cyfronet 的 Helios 和位於瑞士國家超級運算中心的 Alps；位於德國於利希超級運算中心的 JUPITER；美國伊利諾大學香檳分校國家超級運算應用中心的 DeltaAI；位於日本先進高效能運算聯合中心的 Miyabi，此由筑波大學運算科學中心和東京大學資訊科技中心共同建立。

法國原子能與替代能源委員會 CEA 和 Atos 集團下公司 Eviden 在 4 月宣布建置完成基於 Eviden BullSequana XH3000 技術的 EXA1-HE 超級電腦。 BullSequana XH3000 架構提供了全新的專利溫水冷卻系統，而 EXA1-HE 則配備了 477 個基於 Grace Hopper 的運算節點。

NVIDIA 超大規模和高效能運算副總裁 Ian Buck 表示，AI 正在加速氣候變遷研究，加快藥物探索，並在數十個其他領域帶來突破。NVIDIA Grace Hopper 驅動的系統正成為其中的重要部分，因為它們能夠在推動產業轉型的同時提高能源效率。

此外，英國布里斯托大學的 Isambard-AI 和 Isambard 3 以及美國洛斯阿拉莫斯國家實驗室和美國德州先進運算中心的系統也加入了使用 Grace CPU 超級晶片和 Grace Hopper 平台基於 Arm 的超級電腦。

主權 AI 世界各國正逐漸認識到主權 AI 在策略和文化上的重要性，因此加速推動建造新型、更高效的以 AI 為基礎的超級電腦，投資於國內擁有的和託管的資料、基礎設施和人力，以促進創新。

GH200 使用 NVIDIA NVLink-C2C 互連技術將基於 Arm 的 NVIDIA Grace CPU 和 NVIDIA Hopper GPU 架構結合在一起，成為全球科學超級運算中心背後的引擎。許多中心計劃從系統安裝到真正進行科學研究所需的時間由數年縮短至數月。

Isambard-AI 的第一階段包括一台 HPE Cray EX2500 超級電腦，配備了 168 個 NVIDIA GH200 超級晶片，使其成為有史以來最高效的超級電腦之一。當剩餘的 5,280 個 NVIDIA Grace Hopper 超級晶片於今年夏天抵達布里斯托大學的國家複合材料中心時，效能將提高約 32 倍。