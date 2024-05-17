〈英特爾CSR〉基辛格：目標2030年前全球5成半導體在美、歐生產

鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-05-17 11:45

英特爾 (INTC-US) 今 (17) 日發布《2023-2024 年企業責任報告》，為連續 30 年提供的 CSR 報告，執行長 Pat Gelsinger(基辛格)說，英特爾將打造史上最永續的晶圓代工，並著手計畫不畏未來劇變的供應鏈，設立至 2030 年前，全球 50% 的半導體於美國、歐洲生產的目標。

英特爾今年透過在 CSR 報告制定「RISE」四大策略，報告重點內容包含打造史上最永續的晶圓代工、不畏未來劇變的供應鏈、建立開放式生態系以及在所有業務中堅持高道德標準。

打造史上最永續的晶圓代工方面，英特爾說，在生活各方面都邁向數位化的趨勢下，AI 時代蓬勃發展。為迎接 AI 時代的來臨，公司推出全球首次專為 AI 時代設計的系統級晶圓代工服務，並以永續發展作為建構的核心。

以 2023 年為例，統計顯示英特爾在全球代工服務中，再生能源電力的使用率高達 99%，同時也與供應商、客戶和同業合作，開發下一代的永續製程和產品。

不畏未來劇變的供應鏈方面，英特爾認為，近年諸多事件凸顯全球供應鏈的脆弱，不僅導致半導體嚴重短缺，更對經濟造成重大衝擊。英特爾透過積極投資盼能改變現狀，並設立至 2030 年前，全球 50% 的半導體於美國、歐洲生產的目標。

建立開放式生態系，則期望人們能在開放透明的環境中攜手合作，創新才能蓬勃發展。開放式生態系是英特爾的基礎，也是英特爾發起首屆全球半導體產業永續發展高峰會的原因。秉持此信念，英特爾持續推動運算民主化、取得新突破，以及提升合作夥伴、開發人員和客戶生產力。

英特爾的付出也穫得歷史性的進展，從促進和保障人權的負責任的 AI(Responsible AI) 到分散式雲端運算，英特爾的「AI 無所不在」正引領 AI PC 時代的到來。

最後，英特爾也強調在所有業務中堅持高道德標準，作為全球規模數一數二的半導體設計和製造商之一，英特爾具有特殊優勢，能夠在價值鏈上下游發揮積極影響力。英特爾積極履行義務，包括倡導負責任的礦產採購、提倡人權，以及將英特爾對多元和包容的承諾，延伸至供應商，同時大力投資人才培育，以在 AI 時代蓬勃發展。

Pat Gelsinger 表示，英特爾始終以樂觀積極的精神做為工作基礎，每項產品的推出，都深信將推動世界往前邁進。超過半個世紀以來，英特爾的創新帶動科技進步，並改善世界各地人們的生活。

現今世界面臨巨大且複雜的挑戰，包括氣候變遷和極端的社會不平等，面對如此艱困的處境，更需要對未來抱持樂觀態度。面對過於棘手、難以解決的問題而採取坐視不管的態度相形容易。

然而，人類智慧尚未遇到能與之抗衡的對手。無論面臨何種挑戰，英特爾都能為世界創造大眾想要的未來，公司全體員工皆深感責任重大，不僅要打造強大的企業，更要以一貫充滿希望、勇於實踐的精神引領未來，成為一股向善的力量。