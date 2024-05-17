持續推進自駕雄心！路透：為發展FSD 馬斯克擬在陸建資料中心

鉅亨網編譯陳韋廷 2024-05-17 17:08

兩位不願透露姓名的知情人士透露，為訓練 FSD 所需的演算法，特斯拉一直在制定於中國建立資料中心的計畫，他們跟另一名知情人士也指出，近期特斯拉仍在努力爭取中國監管機構批准，將其在中國的電動車產生的數據傳輸到國外，以用於全自動輔助駕駛 (FSD) 系統。

目前還不清楚特斯拉是否會選擇在當地建立資料中心並將中國數據往國外，或將其視為並行計畫。

特斯拉上述行動凸顯出在電動車需求放緩、競爭加劇之際，特斯拉正押寶 AI 技術突破速度將會加快。

在華府試圖遏制美國企業向中國轉移 AI 技術之際，特斯拉正努力更充分利用來自中國汽車數據，以開發出自駕技術。

面對比亞迪 (002594-CN) 等中國對手的競爭，在中國市場擴大 FSD 業務，將提振特斯拉的收入和利潤。

兩位知情人士指出，在中國建立一個用於 FSD 開發的資料中心，必須與中國合作夥伴進行合作，同時也可能面臨硬體採購的挑戰，特斯拉已跟輝達為中國資料中心採購 GPU 晶片事宜展開討論，但在美國制裁下，輝達及其合作夥伴無法在中國銷售最先進的晶片。

兩位知情人士還說，上月旋風訪問北京會見中國總理李強時，馬斯克試圖為特斯拉的數據傳輸爭取許可證，因此特斯拉在中國投資資料中心機率有所升高。

一位知情人士還指出，馬斯克也討論特斯拉將自家 FSD 系統授權給中國電動車廠的可能性。