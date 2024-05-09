還能再漲22%！高盛：各家AI支出持續擴大 輝達現在還很便宜！

鉅亨網編譯許家華 2024-05-09 13:00

高盛 8 日發布的報告指出，儘管輝達 (NVDA-US) 股價今年迄今已上漲 81%，但仍有大幅上漲空間。

高盛將輝達股票目標價自 1000 美元上調至 1100 美元，以輝達周三收盤每股 904.12 美元計算，約有 22% 潛在上漲空間。

高盛表示，考量輝達的成長速度以及未來幾年這些成長趨勢的持久性，與同業相比，輝達當前股價仍相對有吸引力。

高盛分析師 Toshiya Hari 表示：「我們預計，每股盈餘向上修正將推動該股再次上漲，尤其考量輝達目前的本益比為 35，僅比我們覆蓋的股票組合溢價 36%，而其在過去 3 年的溢價中值為 160%。」

他認為，AI 仍是輝達的主要成長驅動力，並預計今年第二季和第三季數據中心的業績將受益於對人工智慧相關運算和網路的強勁需求。 來自人工智慧生態系統和產品發布（如 H200 和 Spectrum-X）的動力也支持了這一展望。

高盛現在預計，Q2、Q3 和 Q4 數據中心營收季增分別為 10%、17% 和 5%。

近期大型科技巨頭在財報電話會議上均指出，繼 2024 年投資增加之後，2025 年他們會在人工智慧基礎設施上投入更多資金。這樣的評論更加堅定 Hari 對輝達的信心，認為這些投資應可推動輝達營收和獲利的持續成長，尤其是下一代 Blackwell AI 晶片將於今年稍後發布。

根據高盛估計，微軟 (MSFT-US)、Alphabet (GOOGL-US)、亞馬遜 (AMZN-US) 和 Meta (META-US) 今年這 4 家科技公司在雲端運算方面的資本投入達到 1770 億美元，遠高於去年的 1190 億美元，並將繼續增加，2025 年達 19500 億美元。

發表此類正面評論的科技巨頭包括：

1. 台積電 (TSM-US) 重申對 AI 市場的近期和長期展望，預計伺服器 AI 處理器營收將年增一倍以上。

2. 亞馬遜 (AMZN-US) 和 Meta Platforms (META-US) 等一級超大規模企業表示或暗示，2025 年與人工智慧相關的資本投資可能會高於本已提升的 2024 年之基礎。

3. 一些人工智慧超大規模企業和企業軟體公司強調了人工智慧變現的早期跡象。

4. AMD (AMD-US) 將其專注於人工智慧的 GPU 晶片 Mi300 的 2024 年營收預測自 35 億美元上調至 40 億美元。

5. 超微電腦報告稱，由於人工智慧伺服器需求增加，營收成長強勁，積壓訂單創紀錄。

競爭對手不足以擊垮輝達

Hari 表示，雖然 AMD 的新晶片和大型科技公司設計自家晶片的作法恐蠶食輝達 GPU 業務，但這還不足以擊垮該公司。