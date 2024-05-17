輝達AI處理器一貨難求 微軟提供雲端用戶AMD替代品

鉅亨網編譯許家華 2024-05-17 14:30

微軟 (MSFT-US) 周四 (16 日) 表示，計劃為其雲端運算客戶提供 AMD (AMD-US) 人工智慧晶片平台，該平台將與輝達 (NVDA-US) 的組件相互競爭，詳細資訊將在下周的 Build 開發者大會上公佈。

微軟還會在該大會上推出新型 Cobalt 100 客製化處理器的預覽版。

微軟的 AMD 旗艦 MI300X AI 晶片叢集 (Cluster) 將透過其 Azure 雲端運算服務進行銷售，是客戶取代輝達 H100 系列 GPU 的替代方案，該系列在 AI 數據中心晶片市場占據主導地位，但因需求龐大而難以取得。

為了建立 AI 模型或運行 app，各企業必須將多個 GPU 串在一起 (叢集)，因為單個處理器無法容納數據和運算。

AMD 預計今年 AI 晶片營收將達到 40 億美元，該公司表示，這些晶片的性能足以訓練和運行大型 AI 模型。

除了輝達頂級 AI 晶片，微軟的雲端運算部門還出售其名為 Maia 的自研 AI 晶片。

另外，Cobalt 100 處理器的性能比其他 ARM 架構的處理器高出 40%，微軟稱該處理器已獲 Snowflake (SNOW-US) 和其他公司採用。