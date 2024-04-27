AI浪潮沖倒Meta 谷歌、微軟為何能站在浪尖上？(下)

鉅亨網新聞中心 2024-04-27 11:51

上一篇提到，有別於 Meta 大幅上調第二季資本支出預期，引發市場對成本「失控」的擔憂，谷歌第一季的資本支出為 120 億美元，主要用於投資伺服器和資料中心，且未來幾季也會維持類似的支出水準，而非大幅加碼。

然而，和谷歌支出穩健形成鮮明對比的是，微軟正在以至少 2016 年以來最快的速度增加支出。 甚至可能還不夠。

根據財報，微軟 2024 年第一季營收為 618.58 億美元，年增 17%，不計入匯率變動的影響同樣為年增 17%；淨利為 219.39 億美元，年增 20%。 盤後股票上漲 4%。

在這波 AI 熱潮中，微軟不斷在加碼。 受此影響，公司資本支出從上一季的 115 億美元增加至 140 億美元，比分析師 131.4 億美元的預期高出近 10 億美元。

該公司的支出速度遠快於收入成長的速度，不過據外媒援引業內人士分析，即使這些投資發揮了作用，微軟仍然缺乏數據中心基礎設施，特別是用於部署 AI 模型的基礎設施。 微軟財務長胡德（Amy Hood）在該公司的財報電話會議上表示「對基礎設施的需求超過我們的供應」。

微軟確實需要越來越多的運算來運行繁重的工作負載，將生成式 AI 功能添加到他們的產品中——諸如 Teams 通訊應用程式、Bing 搜尋引擎等。

微軟並不是唯一一家面臨供應挑戰的 AI 硬體供應商。 作為用於訓練和部署生成式 AI 模型的處理器 No.1，來自英偉達的供應一直非常緊張。 就連主要客戶之一微軟，如今也有「巧婦難為無米之炊」，被「卡脖子」的恐慌。

根據外媒報道，微軟設定了內部目標，計劃在今年底前囤積 180 萬塊 AI 晶片。 這意味著微軟希望在 2024 年內，將公司所持有的 GPU 數量增加兩倍。 有知情人士透露，到 2027 年上半年，微軟預計將在 GPU 和資料中心上花費約 1000 億美元。

在 2024 年第一季度，微軟 (MSFT-US) 的 Azure 雲端營收成長了 31%，其中 AI 的營收成長了 7%。 Hood 表示，產能問題可能會影響 AI 的業績，並將在下一個季度產生影響；供應限制意味著微軟在推理階段出租給客戶部署模型的可用容量減少。

Azure 是微軟未來的關鍵，每季貢獻數百億美元的收入，成長速度快於公司的大多數其他部門。 在 Azure 中，AI 服務是一個亮點，吸引了新客戶，因為如上文所言，微軟正在亞馬遜和谷歌競爭網路服務。