AI浪潮沖倒Meta 谷歌、微軟為何能站在浪尖上？(上)

鉅亨網新聞中心 2024-04-27 11:47

本周是美股科技巨頭密集發布 2024 第一季財報的日子，在 Meta 周三率先公佈第一季報告後，投資人對其前景有所懷疑，導致該股在延長交易中下跌了 19%。

不過谷歌的股東應該可以暫時透一口氣了：在周四發布的財報中，人們一度擔心其核心谷歌廣告業務的成長以及該公司從 AI 的巨額投資中獲利的能力。 至少就目前而言，該公司算是消除了資本市場的擔憂。

根據財報，谷歌母公司 Alphabet（以下為了方便直接稱谷歌）2024 第一季總營收 805.4 億美元，較上年同期的 697.9 億美元成長 15%，是自 2022 年初以來最快的成長速度，超過預期的 790.4 億美元。

至於分業務收入，也有很多可圈可點之處：

1）谷歌廣告業務穩健復甦，谷歌廣告收入 616.6 億美元，超過預期的 601.8 億美元。 其中，谷歌搜尋及其他收入 461.6 億美元，超過預期的 449.8 億美元。 YouTube 廣告營收為 80.90 億美元，較上年同期的 66.93 億美元成長 21%，高於預期的 77.3 億美元。 谷歌網路營收為 74.13 億美元，較上年同期的 74.96 億美元下降 1%，低於預期的 75.2 億美元。

2) 作為未來成長標誌的谷歌雲，該季度也在加速成長，當季營收 95.7 億美元，年增 28.4%，高於預期的 93.7 億美元。 增速環比提速。

「其他賭注 (OtherBets)」業務營收為 4.95 億美元，較上年同期的 2.88 億美元成長 72%，高於預期的 3.72 億美元；

營收如此亮眼，淨利更是一片靚麗：該季度淨利潤為 236.6 億美元，較上年同期的 150.51 億美元增長 57%，高於預期的 199 億美元。

2024 第一季公司資本支出為 120 億美元，高於一致預期的 103 億美元，主要是因為在基礎設施方面進行了大量投資，其中伺服器佔比最大，其次是資料中心。

關於谷歌線上廣告未來的前途問題一直存在，因為最大的收入來源仍然是搜索，隨著 OpenAI 的 ChatGPT 等新的生成式 AI 服務為消費者提供獲取資訊的新方式，搜尋正面臨壓力。 不過財務長 Ruth Porat 表示，對廣告業務的勢頭感到非常滿意，搜尋有廣泛的成長。

第一季業績顯示，在經歷了艱難的 2022 和 2023 之後，谷歌核心廣告業務正在重新加速，此前客戶在廣告支出方面有所減少，以應對利率上升和通膨擔憂。

成長，遍佈整個數位廣告市場：如 Meta 財報，第一季總營收成長 27%，為 2021 年以來最快增速，同期 Snap 營收成長 21%，創下 2022 年初以來的最高水準。

自去年以來，谷歌一直在瘋狂削減成本，因為預計廣告成長放緩，AI 支出增加，去年競爭迅速成長。 該公司還經歷了一系列與匆忙推出各種 AI 產品有關的明顯失誤。

在谷歌此次收益報告發布之前，還有其他懷疑其前景的理由，其中之一便是表現不佳同行的「襯托」：Meta 盤後股價大跌的教訓就在幾天之前！

同樣在 AI 上砸錢 谷歌和 Meta 差在哪？變現性！

怎麼回事？ Meta 執行長祖克柏在投資人電話會議上表示，他計劃花費數十億美元投資於 AI 和元宇宙等領域，不過 Meta 公司 98% 的收入都依賴廣告。 AI 距離獲利依然遙遙無期：第一季「元宇宙」的 Reality Labs 營收 4.4 億美元，虧損「只有 38.5 億美元」。

相比之下，雖然與 Meta 一樣，谷歌也在向 AI 投入資金。 但它的投資正在轉化為業績！ 谷歌雲端的營收年增 28%，達到 95.7 億美元，超出了預期。 營業利潤翻了兩番多，達到 9 億美元，這表明，在向該業務投入資金多年以跟上亞馬遜和微軟的網絡服務後，谷歌雲的盈利終於走上正軌了！

上個月，Alphabet 宣布了一套產品，包括 VertexAI，這是一款無程式碼控制台，供企業公司建立自己的 AI 代理商。

谷歌執行長皮查伊（Sundar Pichai）在周四的財報電話會議上表示，他已經看到「早期確認」該公司可以使用 AI 來擴展搜尋功能，並引用了在美國和英國的推出。 他表示，該公司可以在未來幾季將資本支出管理在合理水準的同時，將 AI 工具變現。

先前 Meta 盤後股價之所以大跌，部分原因是第二季資本支出預期大幅上調，引發市場對成本「失控」的擔憂，但谷歌顯然是另外一套邏輯！

根據財報，谷歌第一季的資本支出為 120 億美元，主要用於投資伺服器和資料中心。 波拉特表示，未來幾季的支出水準將相似，這反映了該公司對其 AI 投資的信心。

而皮查伊也表示，第一季的業績反映了搜索，YouTube 和谷歌雲端的強勁表現。 谷歌在 AI 研究和基礎設施方面具有領導地位，以及全球產品配置，因而在下一波 AI 創新浪潮中處於有利地位。

今年 4 月初，有外媒報導，谷歌搜尋正考慮對由生成式 AI 驅動的新高級功能收費，這將是該業務有史以來最大的變革。 知情人士表示，谷歌或將在高級訂閱服務中添加某些 AI 搜尋功能，工程師們正在開發部署這項服務所需的技術，但公司高層尚未就是否或何時推出這項服務做出最終決定 。

為了顯示公司對其財務狀況的信心，谷歌宣布了有史以來首次每股 20 美分的季度股息，並計劃今後支付季度現金分紅。 還計劃再回購 700 億美元的股票。

財報也顯示，在經歷數波裁員後，谷歌員工人數已經從去年同期的 19,0711 人降到了 18,0895 人。 根據外媒，谷歌上周三表示正在裁員，但沒有透露具體規模，只是強調這次裁員並非全公司範圍內。

隨著第一季業績的公佈，谷歌現在必須跟上更高的期望，隨著競爭對手推出更多的生成式 AI 產品，這種期望只會增加。 作為行業的領頭羊，谷歌現在面臨著很大的壓力。