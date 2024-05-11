打破5月賣股魔咒！美股Q1財報 8成表現優 降息預期助攻科技通訊股最飆

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-05-11 10:30

富蘭克林證券投顧指出，在上週五 (5/3) 公布的非農就業報告顯示新增就業和薪資成長率同步趨緩後，再加上初領失業金人數回升，數據符合部分聯準會官員近期提及的「在降息前需看到就業市場放緩」之言論，也讓投資人期待聯準會仍有望在今年降息兩次，受此影響，美股四大指數齊揚，小型股也有不錯的表現。

首先從經濟數據顯示，就業市場呈現趨緩：初領失業金人數從前週的 20.8 萬人上升至 23.1 萬人，高於預期且創 2023 年 8 月底以來最高，續領失業金人數也從前週的 176.8 萬人上升至 178.5 萬人。

此外，今年 Q1 財報季進入尾聲，近 8 成獲利優於預期：彭博數據顯示，截至 5/9(四)，共有 92% 標普 500 指數成分股公布財報，54% 營收優於預期，平均成長 3.83%，79% EPS 優於預期，平均成長 5.52%，表現不俗，通訊服務、消費耐久財、公用事業、科技等類股的雙位數獲利成長抵銷了醫療保健、能源、原物料等類股的衰退。未來一週 (5/13-5/17 當週)，共有 8 家標普 500 指數成分股將公布財報。

富蘭克林證券投顧認為，美股未來一週觀察變數，繫於 2 個重點：首先是聯準會主席鮑爾在內的多名官員將發表談話，留意他們針對經濟、就業、通膨、利率、量化緊縮 (QT) 等面向的看法。

其次看經濟數據的表現如何，包括 4 月 CPI/PPI、零售銷售 / 工業生產、營建許可 / 新屋開工。最後則是將揭露的企業財報，包括思科、應材、Take-Two 互動軟體、沃爾瑪、家得寶、羅斯百貨等。

富蘭克林證券投顧表示，投資人可能會擔憂美股傳統上的「五月賣股 (Sell in May)」效應，但過去 10 年僅 2019 年的 5 月出現下跌，其餘年份都上漲，平均漲幅達 0.9%，顯見 5 月賣股效應近年逐漸失效，加上 4 月下跌已先行釋放部分賣壓，應不需過度擔憂美股後市表現，從題材面看，雖近期 AI 概念股普遍出現回檔，但放眼長期，隨 AI 應用範圍愈來愈廣泛，強勁 AI 需求可望延續，與其相關的晶片設計與製造、半導體設備與材料、伺服器、高頻寬記憶體 (HBM) 甚至是軟體、電力等領域都將同步受惠，