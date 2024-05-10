美股重點新聞摘要2024年05月10日

今日操盤前瞻

蘋果 AI 路線大轉變 自研資料中心晶片雲端發力 iOS 18 見端倪

iPhone 市占守穩 52% 全球智慧型手機需求續疲

Counterpoint Research 最新研究 顯示，2024 年第一季全球智慧手機出貨量年減 8%，但蘋果 iPhone 的市占率卻持穩於 52%。 閱讀全文...

路透：OpenAI 計劃下周一發布 ChatGPT 搜尋引擎

路透引述兩位知情人士說法稱，OpenAI 計劃於下周一 (13 日) 發布新的人工智慧 (AI) 搜尋引擎產品，也就是年度 Google I/O 大會登場的前一天，和搜尋引擎王者 Google 的競爭關係有望進一步升級。閱讀全文...