美股重點新聞摘要2024年05月10日
鉅亨網新聞中心 2024-05-10 08:06
今日操盤前瞻
歐洲央行 4 月貨幣政策會議紀錄
美國 5 月密大消費者信心指數初值
蘋果 AI 路線大轉變 自研資料中心晶片雲端發力 iOS 18 見端倪
《彭博》週四 (9 日) 報導，蘋果將在今年用自研資料中心晶片，透過硬體設備和雲端兩種方式來支援 AI 功能。閱讀全文...
iPhone 市占守穩 52% 全球智慧型手機需求續疲
Counterpoint Research 最新研究顯示，2024 年第一季全球智慧手機出貨量年減 8%，但蘋果 iPhone 的市占率卻持穩於 52%。閱讀全文...
路透：OpenAI 計劃下周一發布 ChatGPT 搜尋引擎
路透引述兩位知情人士說法稱，OpenAI 計劃於下周一 (13 日) 發布新的人工智慧 (AI) 搜尋引擎產品，也就是年度 Google I/O 大會登場的前一天，和搜尋引擎王者 Google 的競爭關係有望進一步升級。閱讀全文...
Fed 戴莉：限制性政策需要更多時間才能發揮作用
舊金山聯準銀行總裁戴莉 (Mary Daly) 周四 (9 日) 表示，利率正在抑制經濟，但可能需要「更多時間」才能讓通膨回到央行的目標。閱讀全文...
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