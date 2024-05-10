〈美股早盤〉投資者對降息預期再度升溫 主要指數上漲

鉅亨網新聞中心 2024-05-10 21:40

今天之前，道瓊指數連續 7 天上漲，這是自 12 月連續 9 天上漲以來最長的一次。標普 500 指數也在周四上漲，自 4 月初以來首次收在 5200 點上方。

在聯準會表示下一步不太可能升息後，投資人最近變得更加樂觀，並指出利率上限可能對股市有利。所謂的價值股和周期性股票，正在幫助擴大此前由科技巨頭所推動的漲勢。

強勁的財報季以及一些疲軟的勞動力數據，也增強了人們對股票前景的信心。美國首次申請失業救濟人數高於預期，為降息提供了支持。

在下周消費者物價指數數據公布之前，交易員將關注包括鮑曼 (Michelle Bowman) 和卡什卡利 (Neel Kashkari) 在內的聯準會官員，關於寬鬆政策時機的暗示。

截至台北時間周五 21 時許：

道瓊指數上漲 110.49 點或 0.28%，暫報 39498.25 點

那斯達克上漲 38.94 點或 0.24%，暫報 16385.21 點

標普 500 上漲 13.37 點或 0.26%，暫報 5227.45 點

費半上漲 70.05 點或 1.47%，暫報 4829.82 點

台積電 ADR 上漲 4.08% 至每股 148.62 美元

十年期美債殖利率上漲 2 個基點，至 4.47%

紐約輕原油上漲 0.61%，至每桶 79.74 美元

布蘭特原油上漲 0.48%，至每桶 84.28 美元

黃金上漲 0.67%，至每盎司 2361.85 美元

美元指數上漲 0.08%，至 105.31

焦點個股：

Novavax(NVAX-US) 上漲 120.58%，至 9.86 美元

Novavax 宣布與法國製藥巨頭賽諾菲達成一項價值數十億美元的合作協議。根據協議，雙方將從明年開始聯合商業化 Novavax 醫藥的新冠疫苗，並共同開發針對冠狀病毒和流感的組合疫苗。

Novavax 執行長 John Jacobs 表示，這項許可協議將有助於公司解除此前發佈的「持續經營」警告。

Novavax 第一季每股虧損 1.05 美元，高於分析師預期的 0.92 美元。該公司的營收為 9385 萬美元，遠低於市場普遍預期的 1.4116 億美元。

蘋果 (AAPL-US) 上漲 0.24%，報 184.76 美元

蘋果轉變 AI 路線，將在今年用自研資料中心晶片，透過硬體設備和雲端兩種方式來支援 AI 功能。

報導指出，蘋果三年前就醞釀使用自研晶片在雲端處理 AI 任務，但隨著 ChatGPT 所掀起 AI 巨浪，蘋果被迫提前推動此計畫。

消息人士透露，蘋果正在將高階晶片，類似於它為 Mac 設計的晶片，安裝在雲端運算伺服器上，這些伺服器旨在處理 AI 任務。更簡單的人工智慧相關功能將直接在 iPhone、iPad 和 Mac 電腦上處理。

特斯拉 (TSLA-US) 下跌 0.4%，報 171.28 美元

據知情人士稱透露，特斯拉公司在中國的裁員活動正在擴大。馬斯克為奪回中國這個全球最大汽車市場的占有率，而面臨的壓力越來越大。

知情人士說，本周早些時候開始了進一步的裁員，延續了 4 月中旬的裁員活動。特斯拉要在全球裁員 10%。他們說，最新舉行動響了特斯拉上海工廠的一系列部門，包括客戶服務人員、工程師、生產線工人和物流團隊。

華爾街分析：

美林和美國銀行私人銀行投資長 Chris Hyzy 認為，在即將降息的背景下，有理由相信，當前可能處於長期牛市的早期階段。

摩根士丹利分析師在本周報告指出，在後台運行生成式人工智慧應用，將是未來筆記本電腦電池壽命和散熱設計面臨的一個關鍵挑戰。