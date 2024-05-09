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美股

美股重點新聞摘要2024年05月09日

鉅亨網新聞中心 2024-05-09 08:20

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美股重點新聞摘要2024年05月09日 (圖:REUTERS/TPG)
今日操盤前瞻

美股財報 (5/8 盤後)：安謀 (ARM)、Airbnb(ABNB)

中國 4 月進出口

英國央行利率決議

美國上周失業金數據

〈財報〉安謀本季展望佳 全年營收指引遜色 盤後崩逾 8%

IC 設計商安謀 (ARM-US) 周三 (8 日) 公布本季營收展望優於華爾街預期，但全年財測遜色，拖累盤後股價挫逾 8%。閱讀全文...

美國撤銷對華為供貨許可 英特爾估本季銷售額受打擊

在美國宣布撤銷晶片商對中國客戶的部分出口許可後，英特爾預估本季銷售額恐遭受打擊。閱讀全文...

美商務部長：若中犯台掌握台積將毀滅美國經濟

外媒報導，美國商務部長雷蒙多週三 (8 日) 警示，中國如果侵犯台灣，並且掌控台積電，將對美國經濟造成「絕對毀滅性」衝擊。閱讀全文...

Fed 柯林斯：高利率可能須維持更長時間 才能達到 2% 通膨目標

波士頓聯準銀行總裁柯林斯 (Susan Collins) 周三 (8 日) 暗示，利率維持在 20 年來高峰的時間可能需要比先前預期的更久，以抑制需求並減輕物價壓力。閱讀全文...






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