美股重點新聞摘要2024年05月09日

今日操盤前瞻

〈財報〉安謀本季展望佳 全年營收指引遜色 盤後崩逾 8%

美國撤銷對華為供貨許可 英特爾估本季銷售額受打擊

美商務部長：若中犯台掌握台積將毀滅美國經濟

Fed 柯林斯：高利率可能須維持更長時間 才能達到 2% 通膨目標

波士頓聯準銀行總裁柯林斯 (Susan Collins) 周三 (8 日) 暗示，利率維持在 20 年來高峰的時間可能需要比先前預期的更久，以抑制需求並減輕物價壓力。閱讀全文...