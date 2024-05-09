Fed柯林斯：高利率可能須維持更長時間 才能達到2%通膨目標

鉅亨網編譯段智恆 2024-05-09 02:00

波士頓聯準銀行總裁柯林斯 (Susan Collins) 周三 (8 日) 暗示，利率維持在 20 年來高峰的時間可能需要比先前預期的更久，以抑制需求並減輕物價壓力。

柯林斯指出，今年在通膨降溫方面沒有取得進展，因此為確保通膨正邁向聯準會 (Fed) 的 2% 目標道路上，美國經濟成長放緩是必要的。她並未給出可能的降息時間預測。柯林斯並非今年聯邦公開市場委員會 (FOMC) 投票委員，因此沒有利率決策投票權。

柯林斯周三在麻省理工學院 (MIT) 表示：「最近經濟活動和通膨出人意料成長，表明可能需要將政策維持在當前水準，直到我們對通膨持續往 2% 目標邁進有更大信心。」她還提到，近期數據表明，利率維持在高峰的時間可能比先前預想的還要久。

分析指出，柯林斯的這番言論呼應 Fed 主席鮑爾的觀點，鮑爾上周表示要降低利率，央行還有更多工作要做，以獲得對通膨回到 2% 目標的必要信心。Fed 上周第六度維持利率不變，鮑爾也沒有透露預估何時開始降息的消息。

柯林斯認為，在通膨降溫過程中出現的波折並不令人意外，例如第一季的幾乎沒有進展。目前的強況需要有條理的毅力，認知進展需要時間，而且供需仍然不平衡。

她指出，去年通膨的進展在很大程度上是由商品價格推動，然而這一趨勢不太可能延續下去。她說：「在通膨方面取得進展，很可能需要需求成長放緩，尤其是為了促進核心非住房服務通膨進一步放緩。」

至於目前的利率政策，柯林斯描述為「適當的限制」，同時她也認為有可能政策會比想像中的嚴格，不過高利率政策的全面影響還尚未完全反應出來。

她表示，目標是讓就業市場繼續保持健康，儘管目前勞動力正以有序的方式放緩，達到更好的供需平衡。她補充說，企業處在有利地位，有可能在不給物價帶來額外成長壓力的強況下吸收一些快速的薪資成長。