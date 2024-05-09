〈財報〉安謀本季展望佳 全年營收指引遜色 盤後崩逾8%

鉅亨網編譯林薏禎 2024-05-09 04:53

IC 設計商安謀 (ARM-US) 周三 (8 日) 公布本季營收展望優於華爾街預期，但全年財測遜色，拖累盤後股價挫逾 8%。

安謀周三收跌 1.6% 至每股 106.07 美元，截稿前，盤後跌勢一度逼近 9%。自去年 9 月首次公開發行 (IPO) 以外，安謀股價已經翻倍，目前市值約 1100 億美元。

FY 2025 Q1 和全年財測 v.s. FactSet 共識預期

Q1

營收：8.75 億至 9.25 億美元 v.s. 8.66 億美元

Non-GAAP 每股盈餘 (EPS)：0.32 至 0.36 美元 v.s. 0.31 美元

全年

營收：38 億至 41 億美元 v.s. 39.9 億美元 v.s. 40 億美元

Non-GAAP EPS：1.45 至 1.65 美元 v.s. 1.54 美元

財務長 Jason Child 在和分析師的電話會議中表示，公司相信 2026 和 2027 會計年度營收成長率將至少達到 20%。

FY 2024 Q4(截至 3/31) 和全年財報關鍵數據 v.s. LSEG 共識預期

Q4

營收：9.28 億美元 (年增 47%) v.s. 8.756 億美元

Non-GAAP EPS：0.36 美元 (去年同期為 0.02 美元)

全年

營收：32.33 億美元

Non-GAAP EPS：1.27 美元

按業務項目來看，安謀 Q4 授權收入成長 60%，達到 4.14 億美元，優於預期。該公司上季和領先科技業者簽署多項高價值且長期的授權協議，人工智慧 (AI)、先進中央處理器 (CPU) 也創造更高的授權收入。

Child 表示，上季達成了四項主要授權協議，這也是該業務大幅成長的原因。執行長 Rene Haas 稱，授權收入代表了科技公司對於「研發和投資的信心」。

上季權利金收入成長 37%，達到 5.14 億美元，主要受惠於 Armv9 架構在多個市場的滲透率提高、半導體產業復甦，以及智慧手機、雲端客製化晶片，以及先進車用晶片的強勁成長。

安謀表示，採用 Armv9 架構的晶片目前在權利金收入的占比約 20%，高於上季的 15% 左右。