美國撤銷對華為供貨許可 英特爾估本季銷售額受打擊

鉅亨網編譯林薏禎 2024-05-09 05:15

在美國宣布撤銷晶片商對中國客戶的部分出口許可後，英特爾預估本季銷售額恐遭受打擊。

路透周二 (7 日) 報導指出，美國已撤銷允許英特爾及高通等公司向中國客戶的出口許可，英特爾在向美國證券交易委員會 (SEC) 提交的文件中，證實已於周二接獲撤銷向中國客戶銷售產品的許可證，但未透露客戶名稱。

因此，英特爾預估，第二季營收將低於 130 億美元，但仍落在先前預測的 125 億美元至 135 億美元範圍內，並重申全年營收和獲利仍將實現成長。

周三 (8 日) 美股收盤，英特爾 (INTC-US) 下跌 2.22% 至每股 30 美元。該股今年迄今已跌逾 40%。

高通 (QCOM-US) 也證實，對華為的一項出口許可已被撤銷。該股周三小幅收高 0.22% 至 180.55 美元，今年迄今漲逾 24%。

高通財務長 Akash Palkhiwala 本月稍早表示，隨著中國電信公司轉向 5G 晶片，停止自高通採購獲出口許可的 4G 晶片，該公司預估 2025 年不會從華為取得任何收入。

美國商務部長雷蒙多 (Gina Raimondo) 周三出席國會聽證會後表示：「華為是一個威脅。」並稱撤銷許可的決定並非政策更動。

雷蒙多說：「或許我們已更加關注人工智慧 (AI)，因此，當我們更了解 AI 的能力後，我們必須採取行動。舉例來說，若現在發現之前授權出口的晶片擁有 AI 功能，我們將吊銷許可。」