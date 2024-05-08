〈美股早盤〉大型股下挫 主要指數開低
鉅亨網編譯段智恆 2024-05-08 21:43
美股主要指數周三 (8 日) 開低，受特斯拉等大型股拖累，隨美債殖利率反彈，投資人靜待美國央行官員發表談話，從中尋找降息線索。
截稿前，道瓊工業指數跌逾 20 點或近 0.1%，那斯達克綜合指數跌近 80 點或近 0.5%，標普 500 指數跌近 0.3%，費城半導體指數跌逾 1%。
由於缺乏催化劑，美股本周的反彈陷入停滯，主要指數期貨下跌，其中以科技股為主的那斯達克 100 指數期貨跌 0.5%、標普 500 指數期貨也走跌，美國 10 年期公債殖利率上升兩個基點至 4.48%、美元連續低三天上漲。
在 5 月標普 500 指數上漲 3% 之後，投資人現在不確定接下來會發生什麼事。決策者暗示，押注轉向更寬鬆的政策可能為時過早，明尼阿波利斯聯準銀行總裁卡什卡里表示，央行可能會「在較長一段時間內」保持利率不變。
Premier Miton US Opportunities 基金經理 Hugh Grieves 表示：「我們正緩慢走過財報季的尾聲，市場正陷入自滿。經濟『還好』、，降息仍在討論之中，油價也在下跌。」
聯準會 (Fed) 更為慎重的做法使其與已經開始放鬆貨幣政策的歐洲的央行不同步。瑞典央行周三 (Riksbank) 啟動降息周期，這是 8 年來首次放鬆政策。在此之前，瑞士央行 (Swiss National Bank) 在 3 月決定率先降息。
其他市場方面，歐洲股市創下新高，啤酒製造商 Anheuser-Busch InBev NV 和西門子能源公司 (Siemens Energy) 繳出樂觀的上季成績單，顯示獲利復甦影響到更廣泛的經濟領域。
摩根大通私人銀行的 EMEA 股票策略主管 Nataliia Lipikhina 受訪時表示：「現在我們看到業績的擴大，尤其是從盈利的角度來看。市場希望看到不同產業的盈利都在成長，而不僅僅是科技業。」
截至台北時間周三（8 日）21 時許：
- 道瓊工業指數下跌 3.13 點或 0.01%，暫報 38,881.13 點
- 那斯達克綜合指數下跌 91.21 點或 0.56%，暫報 16,241.35 點
- 標普 500 指數下跌 16.70 點或 0.32%，暫報 5,171.00 點
- 費半下跌 33.14 點或 0.69%，暫報 4,751.74 點
- 台積電 ADR 上漲 0.64% 至每股 142.01 美元
- 10 年期美債殖利率升至 4.494%
- 紐約輕原油下跌 0.75% 至每桶 77.79 美元
- 布蘭特原油下跌 0.76% 至每桶 82.53 美元
- 黃金下跌 0.26% 至每盎司 2,318.10 美元
- 美元指數升至 105.45
焦點個股：
特斯拉 (TSLA-US) 早盤股價下跌 3.77%，至每股 171.11 美元
根據外媒周三報導，美國司法部正對特斯拉展開刑事詐騙調查，涉「輔助駕駛系統」(Autopilot) 的表述或存在欺詐行為和誤導投資者。消息讓特斯拉盤前股價跌近 4%。
英特爾 (INTC-US) 早盤股價下跌 2.41%，至每股 29.94 美元
晶片製造商英特爾周三 表示，美國商務部吊銷其向中國客戶提供的某些消費相關產品的出口許可證，此舉將影響該公司第二季收入。英特爾在向美國證券交易委員會 (SEC) 提交的文件中沒有透露中國客戶的名稱。
蘋果 (AAPL-US) 早盤股價下跌 0.03%，至每股 182.34 美元
官方統計數據顯示，在蘋果及其零售商大幅降價後，3 月中國 iPhone 出貨量激增約 12%，顯示遏制銷售加速下滑的努力正在取得初步成果。政府數據顯示，3 月外國品牌智慧型手機的出貨量年增至 375 萬支，其中絕大多數是蘋果的 iPhone。
今日關鍵經濟數據：
無
華爾街分析：
華爾街資深人士、道富環球市場股票研究主管 Marija Veitmane 示警，儘管目前美國經濟數據看似強勁，但已有不少跡象表明 ，經濟已感受到利率上升帶來的負面衝擊，Fed 若不盡快放寬貨幣政策，經濟崩潰即將來臨。Veitmane 受訪時表示，「推遲降息會對經濟產生實際影響。因此，儘管目前我們仍處於平穩狀態，但不降息可能會在未來造成經濟問題。」
花旗策略師表示，投資人對美股的持股透露出謹慎的跡象，令標普 500 指數漲勢的強度存疑。由 Chris Montagu 主導的團隊在一份報告中寫道，近期空頭的平倉使得標普 500 指數接近於一邊倒式的淨做多，但投資人似乎對在現有多倉基礎上進一步增持猶豫不決。對於科技股占較大權重的納斯達克 100 指數，已變為淨做空，即便該指數上周走強。
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