傳特斯拉自駕駛系統遭美當局調查 檢察官聚焦證券與電信詐欺

鉅亨網編譯段智恆 2024-05-08 22:20

路透周三 (8 日) 援引三名知情人士消息報導，美國檢察官正在調查特斯拉是否在其電動車的自動駕駛能力方面誤導投資人和消費者，從而犯了證券或電信詐欺 (Wire Fraud) 罪。受消息影響，特斯拉 (TSLA-US) 周三早盤股價下跌 2.93%，每股暫報 172.60 美元。

特斯拉的自動輔助駕駛系統 (Autopilot) 和全自動駕駛 (Full-Self Driving) 可以輔助轉向、煞車和變換車道，但不是完全自動的。雖然特斯拉已經警告駕駛做好隨時接管車輛行駛的準備，但美國司法部正在審查特斯拉和執行長馬斯克發表的其他聲明，這些聲明暗示特斯拉的汽車可以自動駕駛。

美國監管機構已單獨調查數百起事故，其中包括死亡事故，這些事故發生在特斯拉使用自動駕駛的情況下，因此該汽車製造商大規模召回。知情人士說，調查人員正在調查特斯拉是否存在電信欺詐，包括在州際通訊中欺騙消費者，誤導他們的駕駛輔助系統。

另外，當局還在調查特斯拉是否透過欺騙投資者進行了證券詐欺。據悉，美國證券交易委員會 (SEC) 也在調查特斯拉向投資人就駕駛輔助系統的陳述。截稿前，SEC 拒絕置評、特斯拉沒有回應置評請求。

去年 10 月，特斯拉在一份文件中披露，司法部曾要求該公司提供有關自動輔助駕駛系統和全自動駕駛的資訊。對此司法部拒絕置評。

報導指出，這項調查並不是不法行為的證據，可能導致刑事指控、民事制裁，或不採取任何行動。其中一名知情人士表示，檢察官遠未決定如何進行調查，部分原因是他們正在篩選特斯拉為回應傳票而提供的大量文件。

路透無法確定檢方正在審查的具體聲明是否可能違法。近十年來，馬斯克一直在大力宣傳特斯拉駕駛輔助技術的實力。

2022 年，一名特斯拉工程師在一起涉及自動駕駛的致命車禍的訴訟中作證說，2016 年 10 月發布的其中一段影片旨在展示該技術的潛力，但當時並未準確描述其功能。

儘管如此，馬斯克還是在社群媒體上發布這段影片，並寫道：「特斯拉會自動駕駛 (完全不需要人工操作)，從城市街道開到高速公路，然後找到一個停車位。」

三位未參與調查的法律專家向路透表示，他們需要證明特斯拉的說法超過法律推銷界限，變成材料和故意虛假的陳述，非法傷害了消費者或投資人。

美國法院先前曾裁定，關於產品聲明的「誇大」或「企業樂觀主義」不構成詐欺。 2008 年，聯邦上訴法院裁定，公司的樂觀言論本身並不能證明公司高層故意誤導投資者。

哥倫比亞大學法學院教授、前聯邦檢察官 Daniel Richman 表示，司法部官員可能會尋找特斯拉的內部通訊，作為馬斯克或其他人知道他們在做虛假陳述的證據。