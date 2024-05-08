〈財報〉Uber本季財測令人失望 盤前股價挫近9%

鉅亨網編譯段智恆 2024-05-08 20:40

Uber 周三 (8 日) 美股盤前公布 2024 會計年度第一季財報，雖然該季營收略高於華爾街分析師預期，但期間總預訂量不僅低於該公司先前預期，也不及市場預測，再加上本季 (第二季) 總預訂量預測黯淡，盤前股價暴跌近 9%。

展望未來，Uber 預估本季預訂量 (叫車服務、外送訂單以及司機和商家的收益，但不包括小費) 介在 387.5 億至 402.5 億美元，低於 LSEG 分析師預估的 400.4 億美元預期、經調整後息稅折舊攤銷前利潤 (EBITDA) 介在 14.5 億至 15.3 億美元之間，其中 14.9 億美元的中值高於市場預期的 14.7 億美元。

該公司預估，匯率將對本季預訂量年增產生不利影響，影響幅度將達到 3 個百點，而對行動業務的影響則達到 5 個百分定。

根據財報，Uber 第一季 (截至 3/31) 營收年增 15% 至 101.3 億美元，略高於分析師預期的 101.1 億美元、經調整後 EBITDA 比去年同期成長 82% 至 13.8 億美元，略高於分析師預期的 13.2 億美元、淨損報 6.54 億美元，合每股虧損 0.32 美元，遠遜分析師預估的每股獲利 0.23 美元，去年同期的虧損 1.57 億美元或每股虧損 0.08 美元。

值得注意的是，該公司第一季總預訂量年增 20% 至 377 億美元，不過仍低於其 2 月提供的財測中值，也不及分析師預估的 380 億美元。

圖：Uber

對此，Uber 財務長 Prashanth Mahendra-Rajah 將第一季預訂量表現不佳歸因於拉丁美洲的叫車業務疲軟，而去年巴西嘉年華的回歸成為預訂量激增的動能。

另有分析指出，上季預訂量表現不及預期是受到該公司外送部門 Uber Eats 的疲軟拖累。具體來看，Uber 第一季叫車業務營收成長 30%，高於分析師預期，而外送部門營收僅成長 4%，低於分析師預期。

Uber 執行長柯霍斯洛夏西 (Dara Khosrowshahi) 表示，上季叫車業務成長是機場和辦公室通勤時間增加推動，而快遞業務則受惠新用戶和更高的訂單頻率。雖然上季業績憂喜參半，但他仍表示此次成績證明公司有能力實現持續且有利可圖的大規模成長。

自從 Uber 去年達到獲利里程碑以來，投資人越來越留意該公司能否透過推出新產品來維持兩位數的成長，而不再聚焦其獲利表現。

在接下來的幾周內，Uber 將把 Uber Eats 的介面整合到 Instacart 應用程式中，以滿足顧客在 Instacart 下的餐廳訂單，這是本周二宣布的合作夥伴關係的一部分。柯霍斯洛夏西表示，該公司將進一步利用這項技術尋求類似的合作關係。