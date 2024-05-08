打擊中國發展AI 傳美國擬限制人工智慧模型軟體出口

鉅亨網編譯段智恆 2024-05-08 19:41

路透周三 (8 日) 援引知情人士消息報導，拜登政府準備開闢一條新戰線，以保護美國人工智慧 (AI) 免受中國侵害，並初步計劃在最先進的人工智慧 (AI) 模型，如 ChatGPT 等 AI 系統的核心軟體周圍設置護欄。

知情人士表示，美國商務部正在考慮採取新的監管措施，限制專有或封閉原始碼 AI 模型出口，這些模型的軟體及其訓練數據都是保密的。

報導指出，美國政府任何行動都將是對過去兩年實施的一系列措施的補強，這些措施旨在阻止向中國出口複雜的 AI 晶片，以減緩北京方面替軍事目的開發尖端技術的速度。即便如此，監管機構也很難趕上該產業快速發展的步伐。

截稿前，美國商務部拒絕置評、中國駐華盛頓大使館沒有立即回應置評請求。

據了解，美國目前無法阻止微軟 (MSFT-US) 投資的 OpenAI、Alphabet(GOOGL-US) 旗下 Google DeepMind、Anthropic 等本土 AI 巨擘將其技術出售給其他人。這些公司皆開發了一些強大的封閉原始碼 AI 模型。

因此，美國政府與民間企業部門的研究人員擔心，其競爭對手可能會利用這些模型來進行侵略性的網路攻擊，甚至製造強大的生化武器。這些模型可以挖掘大量的文本和圖片還總結資訊並生成內容。

知情人士說，為了制定 AI 模型出口管制，美國可能會轉向去年 10 月發布的 AI 行政命令中包含的門檻，該門檻是基於訓練模型所需的運算能力。當達到這一水準時，開發人員必須報告其 AI 模型開發計畫並向美國商務部提供測試結果。

根據兩名美國官員和另一名了解討論情形的知情人士指出，運算能力的門檻可能成為確定那些 AI 模型受到出口限制的基準。

倘若此門檻成真，也只會限制尚未發布的模型出口，因為目前尚未有任何現有技術達到這一門檻，儘管根據追蹤 AI 趨勢的研究機構 EpochAI 稱，Google 的 Gemini Ultra 可能達到限制出口標準。

知情人士強調，目前政府尚未敲定最終規則提議。但這一舉措正在考慮之中的事實表明，美國政府正在進一步打擊北京在 AI 發展方面的努力，雖然在這一快速發展的技術實施強而有力的監管制度存在重重困難。

美國國家安全會議 (National Security Council) 前官員 Peter Harrell 說：「在拜登政府審視與中國的競爭以及復雜 AI 的危險時，AI 模型顯然是需要考慮的工具之一，也是潛在的瓶頸之一。」他認為，實際上否把該技術變成一個出口可控的瓶頸，還有待觀察。

此外，知情人士還透露，任何新的出口規定也可能針對其他國家。

儘管如此，無論美國如何設定 AI 模型出口門檻都將難以控制，因為許多模型採開放原始碼模式。華盛頓智庫 CNAS 的人工智慧政策專家 Tim Fist 表示，即使是對更先進的專有模型實施控制，也將是一項挑戰，因為監管機構可能很難確定正確的標準，以確定哪些模型應該受到控制。