日銀總裁植田和男與日本首相岸田文雄會面 討論近期日元走勢

鉅亨網編譯段智恆 2024-05-07 20:30

根據外媒周二 (7 日) 報導，日銀 (日本央行 / BOJ) 總裁日本央行總裁植田和男在與日本首相岸田文雄會面後表示，正在密切關注日元疲軟對物價的影響，並與岸田文雄討論近期的匯率走勢。

植田和男在周二與岸田文雄舉行自 3 月 19 日日銀結束負利率制度以來的首次會晤後表示：「整體來說，匯率可能會對經濟和價格產生重大影響，因此我確認，日本央行將密切留意近期日元的疲軟，以實施政策」。兩人就這項決定交換了意見，同時也就近期匯率走勢、經濟和金融市場交換了意見。

上周，在日元兌美元一度跌至 160 日元 (1990 年以來的最低水準) 之後，日本似乎曾兩度出手干預市場提振日元。在日銀在 4 月會議上按兵不動後，植田和男的言論淡化日元疲軟對更深層通膨趨勢的影響，這在一定程度上推動了近期跌勢。

野村綜合研究所 (Nomura Research Institute) 執行經濟學家、前日本央行董事會成員 Takahide Kiuchi 表示：「植田和男似乎在調整他對日元的態度。我不認為這是近期升息的訊號，但這表明，日銀將加入政府的口頭干預，以防止日元進一步下跌。」

當時日銀利率決策公布後，日元兌美元小幅走強，一度跌破 154 日圓。但在東京市場，美元很快就收復失地，在下午 7 點左右升至 1 美元兌 154.63 美元。

儘管日本在 3 月自 2007 年以來首次升息，但日元的頹勢仍在升級。美國聯準會 (Fed) 將降低美國利率的預期已經消退，而日銀也表示不打算迅速升息。這種差異意味著，美國和日本之間巨大的利率差距將持續比預期更長的時間，使日元面臨下行壓力。

日元匯率在上周跌至 160 點後，日本似乎失去了耐心。日銀帳戶的變動表明，日本政府上周可能進行了兩次干預，根據上周初步估計的最新數據，日本政府上周一和周四分別動用了約 6.2 兆日元 (合 400 億美元) 和約 3.2 兆日元。

對此，日本官員拒絕證實他們是否進行干預，讓投資人對市場趨勢一無所知。交易員通常將日本央行總裁和首相之間的會議視為對市場和經濟趨勢日益擔憂的跡象。