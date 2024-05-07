〈財報〉法拉利上季獲利攀升 維持全年財測

鉅亨網編譯段智恆 2024-05-07 19:40

義大利豪華跑車製造商法拉利 (Ferrari) 周二 (7 日) 公布最新財報，由於定價能力、產品組合以及客製化的大幅貢獻，該公司今年第一季核心收益成長 13%。

根據財報，法拉利今年 1 至 3 月調整後息稅折舊攤銷前盈餘 (EBITDA) 年增 13% 至 6.05 億歐元，符合華爾街分析師預期。該公司表示，雖然今年第一季期間交付量穩定，但客製化作出更大貢獻。另外，該公司今年首季營收報 15.9 億歐元，以符合分析師預期。

財報公布後，缺乏亮點的成績讓法拉利在米蘭上市的股票轉跌，而且該公司仍維持本會計年度財測，預估今年調整後 EBITDA 成長至少 24.5 億歐元。

這家豪華汽車製造商提高售價，並從富裕買家受通膨和高利率影響較小中獲利。雖然法拉利執行長維納 (Benedetto Vigna) 已經開始轉向電動化，但該公司仍依賴其利潤豐厚的內燃機汽車來保持利潤率。

據了解，法拉利正在打造一家生產混合動力和電動車的工廠，預估將於下個月完工，首款電動法拉利將於 2025 年第四季推出。