俄羅斯暗示OPEC+可能增產 國際油價小幅走低

鉅亨網編譯段智恆 2024-05-07 20:10

國際油價周二 (7 日) 小幅走低，先前俄羅斯副總理諾瓦克 (Alexander Novak) 向外媒透露，石油輸出國組織與夥伴國(OPEC+) 可能採取行動提高原油產量。這一消息抵消市場對以色列 - 哈瑪斯爆發衝突對石油造成影響擔憂。

外媒報導指出，諾瓦克向俄羅斯媒體國際傳真社 (Interfax News Agency) 表示，正在討論根據 OPEC + 產量協議增加石油產量的可能性。

外界認為 OPEC + 很有可能將現有每日 220 萬桶減產政策延長到第二季以後，目前該組織仍未做出任何決定。截稿前，7 月到期的布蘭特原油期貨下跌 0.29%，至每桶 83.09 美元；6 月到期的西德州原油期貨下跌 0.29%，至每桶 78.25 美元。

德國商業銀行 (Commerzbank) 大宗商品分析師 Carsten Fritsch 在一份報告中表示，最終要由沙烏地阿拉伯和其他 7 個 OPEC + 國家來決定他們是否希望在今年下半年維持自願減產，現在來看而有可能的障礙是迄今為止一些國家沒有充分執行商定的減產計畫。

Fritsch 表示，其中包括伊拉克和哈哈薩克，這兩個國家第一季的產量遠遠超過目標。這兩個國家上周都提交了計畫，說明它們打算如何在年底前彌補產量過剩。

與此同時，在以色列和哈瑪斯交戰數小時後，以色列占領拉法過境點的加薩走廊一側。哈瑪斯昨日表示，接受埃及和卡達斡旋的停火提議。同時，以色列堅稱該協議沒有滿足其核心要求。

SPI 資產管理公司的管理合夥人 Stephen Innes 在報告中指出，投資者擔心該地區爆發更廣泛的戰爭，這可能會影響原油的流動，儘管石油對不利發展的反應有限。