美股重點新聞摘要2024年05月07日
鉅亨網新聞中心 2024-05-07 08:15
今日操盤前瞻
蘋果春季發表會
澳洲央行利率決議
美股財報 (5/7 盤前)：迪士尼 (DIS)、英國石油 (BP)
傳微軟將推出自研新 AI 模型 力拚 Google、Anthropic 與 OpenAI
根據美媒《The Information》周一 (6 日) 援引知情人士消息報導，微軟目前正在開發自家人工智慧 (AI) 模型，力拚 Google(GOOGL-US)、Anthropic 以及 OpenAI。閱讀全文...
紐約聯準銀總裁：Fed 終將降息 但目前政策處在良好位置
對貨幣政策有永久投票權的紐約聯準銀行總裁威廉斯 (John Williams) 周一 (6 日) 表示，聯準會 (Fed) 將在某個不確定的時刻調降利率目標。閱讀全文...
Fed 巴金：當前利率能讓通膨回到 2% 目標 全面影響尚未到來
里奇蒙聯準銀行總裁巴金 (Thomas Barkin) 周一 (6 日) 表示，預估目前的利率水準已足夠讓美國經濟降溫並將通膨降至央行的 2% 目標，而就業市場的強勁表現讓聯準會 (Fed) 官員還有時間等待。閱讀全文...
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