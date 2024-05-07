美股重點新聞摘要2024年05月07日

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紐約聯準銀總裁：Fed 終將降息 但目前政策處在良好位置

對貨幣政策有永久投票權的紐約聯準銀行總裁威廉斯 (John Williams) 周一 (6 日) 表示，聯準會 (Fed) 將在某個不確定的時刻調降利率目標。閱讀全文...