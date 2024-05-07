紐約聯準銀總裁：Fed終將降息 但目前政策處在良好位置

鉅亨網編譯林薏禎 2024-05-07 07:08

對貨幣政策有永久投票權的紐約聯準銀行總裁威廉斯 (John Williams) 周一 (6 日) 表示，聯準會 (Fed) 將在某個不確定的時刻調降利率目標。

威廉斯在智庫米爾肯研究院 (Milken Institute) 舉辦的一場論壇上表示：「最終我們將會降息，但目前貨幣政策處在『非常好的位置』。」

Fed 上周將利率維持在 5.25% 至 5.50% 的目標區間，並暗示利率將在一段不確定的時間內維持在當前水平，直到有更多證據顯示通膨朝向 2% 目標回落。

威廉斯沒有提供具體的降息時間表，但他表示，隨著經濟成長放緩，整體經濟正趨於更好的平衡。他預估，繼去年快速擴張後，今年美國國內生產毛額 (GDP) 成長率將落在 2% 至 2.5%。

威廉斯也說，Fed 縮表進展相當順利，且市場並未受到太大影響。