〈美股盤後〉降息預期提振 標普、那指收高逾1% 美光領漲費半

鉅亨網編譯林薏禎 2024-05-07 05:18

因投資人對聯準會 (Fed) 今年降息抱持更大希望，美股周一 (6 日) 延續上周的強勁基礎，連續三個交易日收高。

在通膨比預期還要更黏的情況下，對 Fed 在今年降息的預期日益趨緩，部分投資人甚至開始擔心今年根本不會降息，導致美股在 4 月創下今年最差表現。

然而，上周五 (3 日) 數據顯示美國 4 月就業成長放緩幅度超出預期，這幫助減輕 Fed 在更長時間內讓利率維持在高檔的壓力，再加上美企財報表現意外樂觀，近幾個交易日令美股獲得提振。

今年對貨幣政策有投票權的里奇蒙聯準銀行總裁巴金 (Thomas Barkin) 周一表示，目前的利率水準應足以讓經濟降溫，使通膨回到央行的 2% 目標，至於就業市場的強勁表現，則給予官員們更多等待時間。

與此同時，紐約聯準銀行總裁威廉斯 (John Williams) 認為今年會降息，且目前貨幣政策正處於非常有利的位置。

根據 LSEG 的利率機率 App，交易員目前預測 Fed 年底前將降息 46 個基點，首次降息料於 9 月或 11 月進行。

LSEG 數據顯示，截至周五，標普 500 指數中有 397 家公司公布最新業績，其中 76.8% 的企業利潤超出分析師預期，高於長期平均的 66.7%。

地緣政治消息面，哈瑪斯周一接受由埃及和卡達提出的停火協議，消息為美股午盤帶來提振。不過，以色列方面則拒絕該項協議，稱協議「遠未達到必要條件」，並在哈瑪斯表態接受提議幾小時後，對加薩走廊南部的拉法 (Rafah) 展開軍事行動。

美股周一 (6 日) 主要指數表現：

美股道瓊指數上漲 176.59 點，或 0.46%，收 38,852.27 點。

標普 500 指數上漲 52.95 點，或 1.03%，收 5,180.74 點。

那斯達克綜合指數上漲 192.92 點，或 1.19%，收 16,349.25 點。

費城半導體指數上漲 104.26 點，或 2.21%，收 4,820.45 點。

NYSE FANG + 指數上漲 190.72 點，或 1.90%，收 10,222.70 點。

標普 500 指數 11 大板塊僅房地產類股收黑，由科技、通訊服務以及金融等類股領漲。(圖: Finviz)

焦點個股

台股 ADR 僅台積電獨紅。台積電 ADR(TSM-US) 漲 0.90%；日月光 ADR(ASX-US) 跌 0.38%；聯電 ADR(UMC-US) 跌 0.37%；中華電信 ADR(CHT-US) 跌 0.21%。

企業新聞

美光 (MU-US) 收盤上漲 4.73%。Baird 分析師 Tristan Gerra 周一將美光評等上調至「優於大盤」(Outperform)，並看好隨著記憶體定價上漲，美光今年股價將達 150 美元，亦即與周一收盤價相比還有 24% 的上漲空間。

波音 (BA-US) 收低 0.8%。該公司面臨來自美國航空安全管理局一項最新調查，涉及波音 787 的檢查作業以及員工是否偽造紀錄。

新思科技 (SNPS-US) 收紅 1.60%。這家 IC 設計商計劃以 21 億美元價格，將旗下軟體完整性部門售予由 Clearlake Capital 和 Francisco Partners 牽頭的私募股權公司，預估交易將於下半年完成。

泰森食品 (TSN-US) 收盤挫跌 5.68%。泰森食品公布 Q2 財報好壞參半，但警告因消費者持續面臨通膨壓力，加上大宗商品成本高昂，本季前景恐受影響。

經濟數據

無

華爾街分析

Glenmede 投資策略與研究主管 Jason Pride 表示，市場試圖釐清的首要因素是通膨和聯準會。許多走勢都反映出，市場確實試圖弄清楚並對通膨和利率的不同觀點進行微調。

CFRA 首席投資策略師 Sam Stovall 說：「我們看到某種程度的延續是件好事，因為市場似乎反映修正已結束。」他認為，美股今日走勢反映了 Fed 主席鮑爾 (Jerome Powell) 上周的聲明，即排除進一步升息的可能性，這讓投資人鬆了一口氣。

摩根士丹利 E*Trade 的 Chris Larkin 指出，上周從空方手中奪回控制後，多方將尋求延續勢頭。本周出爐的關鍵經濟數據較少，但有許多 Fed 成員將發表言論，交易員將仔細分析他們對降息可能性的任何評論。