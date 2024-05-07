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比特幣上月遭拋售都ETF害的？最新研究報告指「這些人」也有責任

鉅亨網編譯陳韋廷 2024-05-07 10:59

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最新報告指散戶拋售加劇比特幣上月大幅回檔走勢。（圖：Shutterstock）

隨著美國監管機構加大對加密貨幣公司的壓力，加密貨幣近日反彈走勢在美國交易時間周一 (6 日) 暫歇，最新報價顯示比特幣(BTC) 回落至 6.36 萬美元附近。

《華爾街日報》報導，美國線上券商 Robinhood Markets(HOOD-US) 周一表示，上周末收到美國證交員 (SEC) 的威爾斯通知，旗下加密貨幣部門將遭調查，在對付這家美國最受歡迎的券商之際，加大打擊數字貨幣交易的力度。

比特幣周一稍早一度升至 6.5 萬美元以上的走勢，但在 Robinhood 傳出遭調查消息後，比特幣價格進一步承壓，但回檔幅度不大，多數加密資產也高於上週低點。比特幣雖在過去 24 小時內下跌 1.5%，但較上周三 (1 日) 仍上漲 10% 以上。

在監管機關加大監管力道的同時，華爾街投行摩根大通 (JPM-US) 近日也出具研究報告悲觀指出，由於缺乏有利的催化劑，散戶對比特幣的影響力也在下降。根據最新調查，加密資產近幾周經歷大幅拋售，散戶比機構投資人獲得更大的利潤份額。

報告中強調散戶在推動近期市場走勢的重要性，他們參與近期的獲利回吐活動，加上缺乏重大利多，促使摩根大通採取謹慎的立場。

加密貨幣市場上月經歷大量獲利回吐，比特幣價格大跌 16%，創 2022 年 6 月以來單月最大跌幅紀錄，散戶在上月拋售中尤為活躍，美國現貨比特幣 ETF 的資金外流速度達到有史以來的最快水準，這些 ETF 累計凈流出 5.637 億美元，創下自 1 月 11 日上市以來的最大凈流出規模。

根據摩根大通分析，許多持續的不利因素加劇了加密貨幣市場的謹慎心態，例如比特幣價格高於黃金比特幣的預期製造成本及加密貨幣市場創投投資不足，持續給加密貨幣產業帶來障礙。

雖然機構投資人也參與獲利了結，但主要是大宗商品交易顧問（CTA）跟其他量化基金等交易商，他們一直在利用此前比特幣黃金的極端多頭部位。

不過，摩根大通對期貨市場的分析也顯示，除量化基金和 CTA 外，其他機構投資人在部位減碼方面態度更為保守。雖然加密貨幣市場持續面臨挑戰，新催化劑的出現可能會重新激起投資人興趣，但這種不確定性更加迫切。

摩根大通的謹慎觀點反映出許多機構投資人的普遍情緒，他們正在探索加密貨幣領域不斷變化的走勢，持續關注事態發展並改變策略，以應對不斷變化的幣圈生態。






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