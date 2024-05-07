比特幣上月遭拋售都ETF害的？最新研究報告指「這些人」也有責任

鉅亨網編譯陳韋廷 2024-05-07 10:59

隨著美國監管機構加大對加密貨幣公司的壓力，加密貨幣近日反彈走勢在美國交易時間周一 (6 日) 暫歇，最新報價顯示比特幣(BTC) 回落至 6.36 萬美元附近。

比特幣周一稍早一度升至 6.5 萬美元以上的走勢，但在 Robinhood 傳出遭調查消息後，比特幣價格進一步承壓，但回檔幅度不大，多數加密資產也高於上週低點。比特幣雖在過去 24 小時內下跌 1.5%，但較上周三 (1 日) 仍上漲 10% 以上。

報告中強調散戶在推動近期市場走勢的重要性，他們參與近期的獲利回吐活動，加上缺乏重大利多，促使摩根大通採取謹慎的立場。

加密貨幣市場上月經歷大量獲利回吐，比特幣價格大跌 16%，創 2022 年 6 月以來單月最大跌幅紀錄，散戶在上月拋售中尤為活躍，美國現貨比特幣 ETF 的資金外流速度達到有史以來的最快水準，這些 ETF 累計凈流出 5.637 億美元，創下自 1 月 11 日上市以來的最大凈流出規模。

根據摩根大通分析，許多持續的不利因素加劇了加密貨幣市場的謹慎心態，例如比特幣價格高於黃金、比特幣的預期製造成本及加密貨幣市場創投投資不足，持續給加密貨幣產業帶來障礙。

雖然機構投資人也參與獲利了結，但主要是大宗商品交易顧問（CTA）跟其他量化基金等交易商，他們一直在利用此前比特幣和黃金的極端多頭部位。