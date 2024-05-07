比特幣上月遭拋售都ETF害的？最新研究報告指「這些人」也有責任
鉅亨網編譯陳韋廷 2024-05-07 10:59
隨著美國監管機構加大對加密貨幣公司的壓力，加密貨幣近日反彈走勢在美國交易時間周一 (6 日) 暫歇，最新報價顯示比特幣(BTC) 回落至 6.36 萬美元附近。
《華爾街日報》報導，美國線上券商 Robinhood Markets(HOOD-US) 周一表示，上周末收到美國證交員 (SEC) 的威爾斯通知，旗下加密貨幣部門將遭調查，在對付這家美國最受歡迎的券商之際，加大打擊數字貨幣交易的力度。
比特幣周一稍早一度升至 6.5 萬美元以上的走勢，但在 Robinhood 傳出遭調查消息後，比特幣價格進一步承壓，但回檔幅度不大，多數加密資產也高於上週低點。比特幣雖在過去 24 小時內下跌 1.5%，但較上周三 (1 日) 仍上漲 10% 以上。
在監管機關加大監管力道的同時，華爾街投行摩根大通 (JPM-US) 近日也出具研究報告悲觀指出，由於缺乏有利的催化劑，散戶對比特幣的影響力也在下降。根據最新調查，加密資產近幾周經歷大幅拋售，散戶比機構投資人獲得更大的利潤份額。
報告中強調散戶在推動近期市場走勢的重要性，他們參與近期的獲利回吐活動，加上缺乏重大利多，促使摩根大通採取謹慎的立場。
加密貨幣市場上月經歷大量獲利回吐，比特幣價格大跌 16%，創 2022 年 6 月以來單月最大跌幅紀錄，散戶在上月拋售中尤為活躍，美國現貨比特幣 ETF 的資金外流速度達到有史以來的最快水準，這些 ETF 累計凈流出 5.637 億美元，創下自 1 月 11 日上市以來的最大凈流出規模。
根據摩根大通分析，許多持續的不利因素加劇了加密貨幣市場的謹慎心態，例如比特幣價格高於黃金、比特幣的預期製造成本及加密貨幣市場創投投資不足，持續給加密貨幣產業帶來障礙。
雖然機構投資人也參與獲利了結，但主要是大宗商品交易顧問（CTA）跟其他量化基金等交易商，他們一直在利用此前比特幣和黃金的極端多頭部位。
不過，摩根大通對期貨市場的分析也顯示，除量化基金和 CTA 外，其他機構投資人在部位減碼方面態度更為保守。雖然加密貨幣市場持續面臨挑戰，新催化劑的出現可能會重新激起投資人興趣，但這種不確定性更加迫切。
摩根大通的謹慎觀點反映出許多機構投資人的普遍情緒，他們正在探索加密貨幣領域不斷變化的走勢，持續關注事態發展並改變策略，以應對不斷變化的幣圈生態。
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